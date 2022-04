Canelo Álvarez calienta pelea contra Bivol: “Nadie me puede ganar, estoy en mi mejor momento”

Todavía faltan un par de semanas para que Saúl “Canelo” Álvarez regrese a la acción, sin embargo, el pugilista nacido en el estado de Jalisco ya comenzó a calentar la pelea contra el ruso Dmitry Bivol a quien minimizó asegurando que no importa el rival al que enfrente pues no hay nadie que pueda derrotarlo ya que se encuentra en el mejor momento de su carrera.

Fue durante una entrevista para el podcast llamado “Boxing with Chris Mannix” donde el boxeador de 31 años habló previo a su compromiso que tendrá el próximo sábado 7 de mayo en Las Vegas, Nevada, del cual, aseguró, saldrá victorioso pues considera que llega con la mejor preparación de su carrera y aunque no quiso faltarle al respeto a su contrincante ruso, fue inevitable que sus declaraciones calentaran el combate contra Bivol.

“Es boxeo, pero creo que ahora nadie me puede ganar. Estoy en mi mejor momento y no le falto al respeto a nadie, pero estoy en mi mejor momento. Me siento fuerte, en mi mejor forma”, sentenció el pupilo de Eddy Reynoso.

En otro momento de la entrevista, “Canelo” aseguró que se encuentra más motivado que nunca y en busca de nuevos retos pues el haber unificado los títulos de la categoría supermediano el pasado mes de noviembre solo fue el principio pues su objetivo es llegar a ser considerado como uno de los mejores boxeadores de toda la historia de este deporte.

“Quizá hasta más, estoy aquí, donde quise estar cuando era joven, quiero seguir en este nivel, ser el mejor peleador, estoy más motivado ahora”, fueron las palabras del reconocido boxeador, quien se ha preparado a consciencia para su compromiso.

Cabe mencionar que las declaraciones del “Canelo” Álvarez no pasaron desapercibidas en redes sociales y se generaron todo tipo de reacciones entre los internautas, pues mientras algunos lo señalaron se ser soberbio otros lo apoyaron de forma incondicional y lo reafirmaron como el mejor boxeador mexicano de toda la historia.

Por otra parte, el boxeador ruso Dmitry Bivol todavía no ha emitido ninguna declaración previa a su combate ante el mexicano, sin embargo, se espera que sea hasta en los días previos a la pelea cuando se intensifique la guerra de declaraciones entre estos imponentes atletas que se verán las caras el próximo sábado 7 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

La última vez que peleó Saúl Álvarez fue en noviembre de 2021, cuando noqueó en el decimoprimer round a Caleb Plant para unificar los títulos de la OMB, CMB, AMB y FIB de la categoría supermediano y como dato adicional, en su pelea ante Bivol, el mexicano se medirá dentro de la categoría de los semicompletos.

