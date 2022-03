Noche de homenajes a leyendas CMLL

La función de viernes del CMLL en la Arena México se vistió de gala con los homenajes hechos a dos leyendas de la Lucha Libre mexicana: el promotor Salvador Lutherot y el ex luchador y ahora entrenador, Ringo Mendoza.

Lutherot, que falleció en 1987, fue recordado a unos días de su fecha de nacimiento por su enorme aporte al organismo y ser precursor de lo qué hora conocemos en el pancracio nacional.

Por su parte, Mendoza se ha dedicado a guiar a otros luchadores tras su retiro en 2011. Mediante el video, varias personalidades se unieron a los reconocimientos al Indio de Mezcala.

“Estuve seis años alejado por mis problemas en las cervicales. Pero nunca me olvidé de mi público que tanto me apoyó. Aquí me siento como mi casa y ustedes son mi familia”, dijo Ringo, quien subió al ring en su silla de ruedas y entonó El Rey, secundado y aplaudido por los presentes.

Ya sobre el cuadrilátero, la pelea homenaje no decepcionó. Los asistentes se le entregaron como ya es costumbre a Místico, que formó dupla con Averno. Y tras tres sufridas caídas, se impusieron con dosis de polémica a la pareja de TJP y Volador Junior.

En el combate por el Campeonato Mundial de Tríos, Atlantis fue la sensación y se unió a Gran Guerrero y Último Guerrero. Pero en el decisivo no pudieron ante Los Gemelos Diablo y El Sagrado, que aprovecharon toda clase de ventajas para quedarse con los cinturones.

Las Amazonas volvieron a dar espectáculo. Marcela y Metálica vencieron en un duelo máscara vs cabellera a Reyna Isis y Vaquerita, quien tras el combate final que resultó muy disputado y sin cuartel, perdió su status y su pelo ante la monarca.

De nueva cuenta, el Negro Casas se ganó el cariño del público, y vino de atrás para vencer en un dramático mano a mano a Templario, quien lo sorprendió en la pierna caída.

“Me quieren retirar y hay mucha envidia a mi alrededor. Por favor, ayúdenme a ser luchador técnico. Sé que tengo el apoyo de ustedes”, dijo el veterano quien fue despedido con ovaciones.

