Mente Mujer: Camila Jaber, la apneísta que busca salvar los cenotes en México

Mérida, Yucatán.-Desde hace 10 años, la atleta mexicana Camila Jaber Lara practica la apnea en los cenotes de la Península de Yucatán, se sumerge en la profundidad en estos milenarios cuerpos de agua y fue así que ha tomado conciencia del serio problema de contaminación que enfrentan. Por eso, con cada metro que nada, alza la voz para salvar el acuífero maya y atraer las miradas del mundo para buscar una solución.

Como parte de su labor ambiental, la deportista escribió y grabó un cortometraje llamado “Yo soy cenote” en el que hizo un fuerte llamado para proteger estos ecosistemas. Vistiendo con un tradicional huipil maya, en el video se observa a la joven buceando libremente mientras recita un monólogo sobre la importancia de preservar los cenotes.

El cortometraje ganó el primer lugar en el concurso #CreateCOP26, que se realizó en el marco de la Cumbre Mundial en Glasgow, debido a su enérgico mensaje sobre la crisis climática que también golpea a la Península.

A sus 26 años de edad, Camila Jaber cuenta con el récord nacional de apnea sin aletas, el cual consiguió en el 2020 al sumergirse a 58 metros de profundidad en un cenote de la comunidad de Leona Vicario en Quintana Roo. Ella emplea sus habilidades deportivas para tratar de mitigar la contaminación en esos espacios de agua, pues sabe que el problema es mayúsculo.

“Si bien cuando los humanos nos metemos a los cenotes llevamos contaminantes, el problema va más allá, está relacionado con la falta de planeación urbana, en el hecho de que las aguas residuales y otros contaminantes se filtran al acuífero. Esto despierta en nosotros un miedo al nivel de que no sólo ya no podré practicar apnea o que no podremos usar los cenotes para fines recreativos, sino que ya no podremos gozar de los beneficios de este gran acuífero que tenemos debajo de la Península, el cual representa nuestra única fuente de agua”, advirtió.