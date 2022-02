Presume Guadalajara tener torneo de altos vuelos

Guadalajara, Jalisco, se consolidó como uno de los grandes escenarios en la Asociación Femenina de Tenis (WTA). Después de albergar las WTA Finals 2021, la ciudad mexicana se posicionó como una de las sedes más especiales, ante la mirada de las mejores jugadoras del mundo.

En una de las semanas más importantes en el tenis nacional, inicia hoy la tercera edición del WTA 250 de Zapopan. Con la británica Emma Raducanu, monarca del US Open y número 12 del ranking, como primera preclasificada, comienzan las actividades en el torneo latinoamericano.

“Definitivamente ayudó mucho (WTA Finals): es el mejor draw que hemos presentado. Podemos conseguir objetivos muy grandes a nivel internacional, tenemos la capacidad de tener cualquier evento”, señaló el director, Gustavo Santoscoy, en entrevista con El Heraldo de México.

Hoy inicia la tercera edición del WTA 250 de Zapopan. FOTO: ESPECIAL

La estadounidense Madison Keys (semifinalista del Australian Open 2022), Sara Sorribes (vigente ganadora) y Camila Osorio (número 45 del mundo) completan las primeras cuatro sembradas. La mexicana Renata Zarazúa, quien accedió vía wild card, también disputa el campeonato.

Ninguna de las ocho que contendieron en Jalisco en noviembre de 2021 se presenta de nuevo en territorio azteca. Sin embargo, la correcta gestión y el óptimo desarrollo del torneo incrementó la posibilidad de recibir, en las próximas campañas, a las primeras tenistas del ranking.

“Las jugadoras quieren regresar, muchas estuvieron en contacto con nosotros. No obstante, ellas hacen su calendario anual con mucha anticipación. Esperemos que, ya conociéndonos, podamos acceder a sus contratos en la temporada siguiente”, agregó el dirigente en Zapopan.

“Lo dijo antes de irse, Aryna Sabalenka (segunda en la clasificación) quería regresar. Hablamos con ella, desafortunadamente el compromiso que tenía no lo pudo cambiar. La griega Maria Sakkari también señaló que deseaba regresar, en cuanto su agenda y calendario se lo permitiera”.

En Zapopan completan los preparativos finales previo al inicio del Abierto. FOTO: ESPECIAL

Con un futuro prometedor, el WTA 250 apunta hacia objetivos mayúsculos. En únicamente tres años de historia, afianzado en planos internacionales, aspira a un nuevo ascenso de categoría. De la mano de un comité organizador exitoso, ha ganado terreno en la industria tenística.

“No sabemos el calendario del próximo semestre, ojalá nos puedan dar una sorpresa. Ellos saben que estamos con la mano arriba, esperemos que en los próximos meses podamos tener la noticia de un torneo grande o la repetición del evento del 2021”, sentenció Gustavo Santoscoy.

Asimismo, mientras observan con optimismo el futuro cercano, en Zapopan completan los preparativos finales previo al inicio del Abierto. Con el sorteo del cuadro definido, además de la presencia de todas las jugadoras, hoy se inauguran las acciones en terreno mexicano.

En el Estadio Akron, Anna Kalinskaya vs. Qinwen Zheng abren la actividad. Brenda Fruhvirtova vs. Sloane Stephens y Harmony Tan vs. Madison Keys representan los duelos siguientes: finalmente, Misaki Doi y Marie Bouzkova completan la primera jornada en Guadalajara, Jalisco.

