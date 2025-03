Tom Brady rompe el silencio sobre su salida de los New England Patriots: "La tensión con Belichick lo hizo inevitable"

Después de años de especulaciones, Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, reveló que su salida de los New England Patriots en 2020 fue consecuencia de la creciente tensión con el entrenador en jefe Bill Belichick. El exquarterback cal de campo, quien ganó seis anillos de Super Bowl con los Pats, explicó que la relación entre ambos se había deteriorado al punto de que la separación era la única solución.

Tom Brady dejó a los Patriots en 2020 tras dos décadas de éxito para firmar con los Tampa Bay Buccaneers, equipo con el que logró su séptimo anillo de Super Bowl. Aunque su salida sorprendió a muchos, el quarterback aseguró que la decisión llevaba tiempo gestándose.

Fue una decisión que me rondó la cabeza durante dos o tres años, hasta que en marzo de 2020 un torbellino de emociones me hizo darme cuenta de que la separación llegaría más pronto que tarde, como al final fue", explicó Brady, quien se retiró al finalizar la temporada 2022.

El exjugador también reflexionó sobre la experiencia de convertirse en agente libre, algo que solo vivió una vez en su carrera. "Solo estuve en la agencia libre una vez, fue al final de mi carrera. Sé que la agencia libre fue algo muy diferente para mí que para un suplente que pasó por una temporada decepcionante o un joven que viene del último año de su contrato de novato", comentó.

Tom Brady, quien actualmente es dueño minoritario de los Las Vegas Raiders, destacó que la agencia libre es una prueba de madurez y que la decisión que se tome en ese momento puede determinar el futuro de un jugador para bien o para mal.

Lo complicado es determinar cuáles son tus prioridades. A lo largo de los años he visto a muchos buenos jugadores cometer errores por no tener prioridades claras. Algunos buscaron dinero en equipos que no les convienen. Otros se precipitan y acaban en lugares que no les ofrecen las mejores opciones de éxito", subrayó el cinco veces MVP del Super Bowl.