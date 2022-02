Con 5 jugadores top 10 se realiza sorteo del cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis

Con cinco jugadores top 10, cuatro de ellos dentro de los cinco primeros del ranking, se realizó el sorteo del cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis (AMT). El español Rafael Nadal, cuarto sembrado y ganador de 21 Grand Slams, jugará en primera ronda contra Reilly Opelka (29).

El originario de Mallorca enfrentaría (por ranking) el camino más complicado en la vigesimonovena edición del campeonato. Grigor Dimitrov sería su rival en la segunda ronda, mientras que Matteo Berrettini (CF), Daniil Medvedev (SF) y Alexander Zverev (F) completarían el recorrido.

Medvedev, primer preclasificado y número dos del mundo, debutará en territorio latinoamericano ante el francés Benoit Paire. Después de disputar la final del Australian Open, el Next Gen de 26 años se presentará en México con la posibilidad de alcanzar la cima del ranking profesional.

Alexander Zverev, vigente campeón, abrirá su participación frente al estadounidense6 Jenson Brooksby. El griego Stefanos Tsitsipas, por su parte, se medirá ante el serbio Laslo Djere. Los dos jugadores (finalistas de Grand Slam) disputaron la final la pasada edición en el puerto de Guerrero.

El mexicano Alejandro Hernández, quien recibió un comodín en el main draw, enfrentará al español Pablo Andujar. El nacido en junio de 1999 buscará romper la barrera en el AMT, donde el último tenista local en alcanzar la segunda ronda fue Santiago González en la campaña 2011.

Medvedev vs. Nadal y Zverev vs. Tsitsipas representan las hipotéticas semifinales. Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie, Fernando Verdasco vs. John Isner y Sebastian Korda vs. Dusan Lajovic se perfilan como los duelos más atractivos en la jornada inaugural en el ATP 500 de Acapulco.

Las actividades en el nuevo complejo (Arena GNP Seguros) iniciarán esta tarde con la fase previa, donde cuatro jugadores accederán al cuadro principal. Los mexicanos Gerardo López Villaseñor y Rodrigo Pacheco se medirán ante Peter Gojowczyk y Denis Kudla, respectivamente.

dhfm

Seguir leyendo:

Confirman a tenistas mexicanos en torneo que se llevará a cabo en la CDMX

Novak Djokovic está dispuesto a perderlo todo antes que vacunarse: "Mis principios son más importantes"