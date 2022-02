Confirman a tenistas mexicanos en torneo que se llevará a cabo en la CDMX

José Escalante (presidente) confirmó hoy la participación de Santiago González y Gerardo López Villaseñor en Tennis Showdown México 2022. Los jugadores nacionales formarán parte del evento de exhibición en la Arena Ciudad de México, el 21 de marzo.

Como parte del programa de actividades, previo al encuentro estelar entre Andrey Rublev (número siete del ranking) y Daniil Medvedev (campeón del US Open y número dos del mundo), González y López Villaseñor disputarán un partido de dobles mixtos.

Junto con Renata Zarazúa (124 en individuales) y Giuliana Olmos (20 en dobles), tenistas confirmadas anteriormente, se presentarán en el inmueble capitalino. Con más de 20 años de experiencia, Santy es uno de los máximos exponentes en la historia de México.

“Muchas gracias por la invitación y por este tipo de eventos en el país. Estoy muy alegre por mis resultados en las últimas dos semanas; espero mantener la inercia en Río de Janeiro y Acapulco”, reconoció González, ganador de 18 títulos en el circuito profesional.

Asimismo, el nacido en Veracruz descartó su participación en la próxima serie de Copa Davis. “No he sido convocado. Es un duelo muy importante, sin embargo, Miguel Gallardo (capitán) me informó que no seré parte del equipo”, aseguró a través de un comunicado.

El espectáculo en la Arena CDMX iniciará alrededor de las 15:00 horas, con el juego entre Marat Sánchez y Ángel Arias (juveniles). A falta de confirmación, Rodrigo Pacheco, quien alcanzó cuartos de final del Australian Open Junior, puede ser parte del programa.

Una interpretación musical por parte de la cantante Diana Vanoni acompañará la cartelera tenística. Finalmente, el partido principal (Medvedev vs Rublev) comenzará a las 19:30 horas: los rusos se han enfrentado en cinco ocasiones (Daniil lidera 4-1 la serie).

Los espectadores deberán presentar esquema de vacunación o prueba PCR negativa. Uso de cubrebocas, medición de temperatura y sanitización son las principales medidas: con un aforo del 100 por ciento se esperan aproximadamente 17 mil asistentes.

