Solari tambalea: América pierde 3-1 contra Pachuca

El Club América perdió 3-1 ante Pachuca, lo cual significó su cuarta derrota en el Clausura 2022, en consecuencia, se ubican en los últimos lugares de la tabla general.

El equipo que dirige Santiago Solari suma una victoria, un empate y cuatro derrotas, tras seis jornadas disputadas. Las Águilas solo acumulan cuatro unidades de 18 posibles, situación que ha generado dudas sobre la continuidad de su director técnico, quien dirige al equipo desde diciembre de 2020.

Tras concluir el encuentro, la afición expresó su malestar por el mal momento que atraviesa el equipo y gritaron: “Fuera Solari”, además, fueron abucheados los jugadores. También se expresaron en contra del entrenador cuando inicio el partido y lo mencionaron en el sonido local. En lo que va del presente torneo, son tres los juegos que han disputado como locales y han recibido 8 goles.

"La afición tiene todo el derecho a expresarse. En estos momento, lo extraño sería que nos aplaudieran cuando las cosas, claramente, no van bien. El partido no ha sido bueno, estuvimos adentro los primeros 20 minutos, después de un par de sustos los pudimos controlar y no pudimos abrir el marcador. En este momento, nos está costando un poco más todo (...) Tenemos muchas debilidades en la defensa y tenemos que solucionar ya", dijo Solari en conferencia de prensa.

Añadió que el deporte se trata de superar la adversidad, de no rendirse nunca y de pelear hasta el final, "yo no me voy a rendir".

Luego del resultado registrado en el Estadio Azteca, en redes sociales se ha cuestionado si Solari debería seguir al frente del equipo y también han pedido la salida del director técnico, y han recordado los resultados obtenidos bajo su mando.

“Santiago Solari, llegó al América como el mejor entrenador que haría campeón al América. La afición está decepcionado de él”, compartió un usuario. Otro de los comentario fue que el argentino hubiera llegado con otra directiva y no con Santiago Baños, director deportivo del club.

“El América no existe… Un equipo sin idea, sin orden, sin emociones, sin nada…”, compartió el periodista deportivo David Faitelson en redes sociales.

El América se enfrentará el sábado 26 de febrero a los Pumas, a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

