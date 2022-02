Mario Luján se impone en la segunda etapa de circuito ranking profesional de golf

Mucha emoción se vivió en la segunda etapa del Ranking Profesional de Golf, que se llevó a cabo en El Molino, campo ubicado en León, Guanajuato y que reunió a 40 profesionales, el ganador del certamen es Mario Luján, profesional de Fresnillo, que necesitó de tres hoyos de desempate para vencer a Federico García, de Lomas Country Club.

Luján y García acabaron con tarjeta de 71 golpes, uno bajo par de campo, y se tuvieron que jugar hoyos extras para decidir al ganador. Hay que recordar que El Molino es un campo de 9 hoyos y de ahí lo limitado del field, sin embargo, estuvo a máxima capacidad el campo y resultó todo un éxito. “Jugar ante uno de los mejores profesionales fue una gran experiencia, jugué muy sólido y no cometí errores graves, me siento muy contento por este triunfo y me motiva a seguir adelante y buscar mejores resultados”.

“Estamos muy emocionados, han sido dos torneos en esta temporada, con buen field y ambos han tenido que decidirse en hoyos de desempate, lo que nos habla de la competitividad que habrá en este año. Son 26 etapas del calendario y puedo asegurar que serán llenas de grandes emociones”, dijo Billy Carreto, uno de los principales responsables del Ranking Profesional de Golf y profesional del Club de Golf La Loma.

“Tuvimos en el field a grandes profesionales, entre ellos el campeón de la primera etapa, Marco Pilar, quien buscaba convertirse en el primer doble ganador y además hacerlo en etapas consecutivas, pero Luján jugó muy bien y en el play off se mostró muy tranquilo y aguantó la presión de uno de los mejores profesionales de México como Federico García”, agregó Carreto.

Luján y García igualaron con ronda de 71 golpes, sacaron uno de ventaja a tres jugadores que empataron en la tercera posición, Armando López, de La Loma; Enrique Serna, de El Molino y Rafael Mena, de Celaya. Lo que se traduce en que cinco profesionales estaban separados apenas por un golpe. Además, hubo un quíntuple empate en el sexto sitio con score de 73 golpes.

“Esto es lo que buscamos, que los profesionales de club tengan la oportunidad de demostrar su calidad y que sus alumnos los valoren y motiven para seguir jugando. Decir que los 10 primeros del field acabaron apenas separados por dos golpes, habla de la gran calidad que tienen los profesionales”, agregó Carreto.

El profesional de La Loma, de San Luis Potosí, Billy Carreto, agradeció el apoyo del club. “Venir a El Molino es garantía, siempre nos tratan muy bien y el campo es muy retador y de los mejores de la zona. Gracias a todos los socios por dejarnos disfrutar de su club”, concluyó.

