Pumas se enfrenta a fechas decisivas, asegura Efraín Velarde

Para Efraín Velarde, las próximas semanas son decisivas dentro del semestre de Pumas, donde además del Torneo Grita México C22, debutan en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El cuadro felino recibe este domingo a León en la actividad de la Jornada 5 y después visita al Saprissa de Costa Rica en la ida de los octavos de final del torneo de clubes de la zona el próximo miércoles.

“(Este calendario) es algo que ya teníamos en mente todo el torneo. Son cuatro dobles jornadas y un torneo internacional. Tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad porque sin duda es algo importante para el club. Debemos tener un nivel óptimo para encarar ambas cosas de la mejor manera y mentalizados para que no nos afecte lo extra cancha”, indicó el veterano defensa.

Después de comenzar el certamen local con dos victorias, el equipo universitario viene de un par de descalabros, el último de ellos ante Xolos el pasado fin de semana, algo que los ha puesto en el séptimo lugar con seis unidades.

“Las estadísticas están para romperse. Son rachas positivas y negativas. Pero cada partido es diferente, los momentos son así en cada encuentro. Debemos preocuparnos en regresar a tener un buen funcionamiento, y que mejor que hacerlo en nuestra casa y con nuestra gente”, precisó.

Uno de los aspectos que más han afectado el rendimiento de Pumas, así como a otros equipos, son las bajas y las secuelas por el COVID-19. Para Velarde, el tema no debe ser pretexto, pero considera que en el aspecto personal sí ha traído consecuencias, “muchos hemos pasado por esto, no vuelves a ser el mismo. A mí los primeros días me costó. A cada quien le pega de manera diferente, pero esperemos que esto no empeore”.

El zaguero reconoció que se ha fallado en varios aspectos, sobre todo en la ofensiva, “donde no podemos seguir perdonando ante el arco rival. Tenemos que mejorar muchas cosas y retomar la inercia del inicio del torneo”, finalizó.

