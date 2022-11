Viktor Hovland busca tricampeonato en el World Wide Technology Championship de Mayakoba

Viktor Hovland, el dos veces monarca del World Wide Technology Championship de Mayakoba, se colocó cerca del liderato en la búsqueda de la proeza de lograr el tricampeonato, al firmar una primera tarjeta con 65 golpes (-6).

El actual jugador 11 del mundo, comenzó a jugar la ronda inaugural a partir de las 7:50 horas, por el tee del hoyo 10, pero lo hizo con par de birdies en el 11 y 16, además de par de bogeys 13 y 17. Sin embargo, su mejor golf apareció con cuatro birdies más (1, 2, 5 y 6), así como un águila en el 7, lo que le permitió situarse empató en el séptimo lugar.

“En los últimos dos años comencé cuatro y cinco abajo (del par), así que, incluso, mejoré en eso. Hice muchas cosas buenas hoy (ayer), pero, al mismo tiempo, sentí que también hice algunos tiros realmente malos. Así que siento que todavía hay oportunidades para mejorar”, dijo Hovland.

Scottier Scheffler pelea su lugar

En tanto, el actual golfista dos del mundo, Scottier Scheffler, también igualó en el séptimo casillero, al hacer un score libre de bogeys de 65 strokes (-6) (seis birdies: 11, 13, 16, 4 , 5 y 9).

“Tuve un golf muy sólido. La tarjeta limpia (de bogeys) es realmente agradable. Mantuve la pelota en juego la mayor parte del día. Sólo tuve un momento de peligro en el hoyo 12, que es el número 3, y pude pegar un gran golpe de recuperación y hacer el par, lo que definitivamente fue una buena sensación. Fue divertido, sin estrés”, dijo Scheffler, quien en caso de lograr la victoria, volverá a ser el mejor golfista del mundo.

El líder del torneo es el estadounidense Will Gordon, quien empató su mejor ronda profesional de 62 golpes (ronda 2 del Travelers Championship de 2020), gracias a ocho birdies (2, 3, 7, 10, 11, 12, 13 y 16), además de un águila en el par cinco del hoyo 5, y un bogey en el 14.

Sebastián Vázquez empata

El mejor mexicano de los cuatro que participan en el torneo es Sebastián Vázquez con un score de 69 golpes (-2), producto de una ronda entre altibajos, debido a que el domingo rompió la cabeza de su bastón Taylormade y no ha encontrado otro que se le acomode para su juego.

Vázquez realizó seis birdies (11, 13, 15, 17, 5 y 7), por cuatro bogeys (14, 16, 18 y 2), que lo colocaron empatado en el casillero 64.

“Fue una ronda muy luchada. No le pegué bien del tee, normalmente le pegó (al driver) más derecho al putt y tristemente se me rompió la cabeza de mi driver el domingo, he estado probando varias, y pensé que había encontrado una con la que le iba a pegar bien y no funcionó muy bien y perdí seis tiros desde las salidas. Tuve una actitud muy buena, la verdad no le ponía atención al error, me enfocaba en el siguiente tiro y todo mi juego está muy bien y si no encuentro una driver, saldré a jugar con la madera tres”, afirmó Vázquez.

En tanto, Isidro Benítez y Armando Favela igualaron en el casillero 76, con 70 golpes (-1), respectivamente. Mientras que José de Jesús “El Camarón” Rodríguez cerró con dos bogeys en los últimos cuatro bogeys, para terminar con 71 golpes, para el par de la cancha.

