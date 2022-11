La quiniela de Qatar 2022: atina los resultados de Brasil, Portugal y más, este 24 de noviembre

Este jueves 24 de noviembre los equipos pertenecientes a los Grupos G y H harán su debut en el Mundial de Qatar 2022 por lo que en esta ocasión tendrás que poner a prueba tus conocimientos de futbol para poder elegir a los ganadores de los encuentros entre Suiza vs Camerún, Uruguay vs Corea del Sur, Portugal vs Ghana y Brasil vs Serbia.

Para participar en esta quiniela, lo único que debes hacer es seleccionar al equipo que crees que va a ganar o si dividirán puntos. Participa junto a otros fanáticos de México y el mundo.

Suiza vs Camerún.

Uruguay vs Corea del Sur.

Portugal vs Ghana.

Brasil vs Serbia.

