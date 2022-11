La quiniela de Qatar 2022: atina los resultados de Alemania, España y más, hoy 23 de noviembre

Este miércoles 23 de noviembre los equipos pertenecientes a los Grupos E y F harán su debut en el Mundial de Qatar 2022 por lo que en esta ocasión tendrás que poner a prueba tus conocimientos de futbol para poder elegir a los ganadores de los encuentros entre Marruecos vs Croacia, Alemania vs Japón, Estaña vs Costa Rica y Bélgica vs Canadá.

Para participar en esta quiniela, lo único que debes hacer es seleccionar al equipo que crees que va a ganar o si dividirán puntos. Participa junto a otros fanáticos de México y el mundo.

Marruecos vs Croacia

Alemania vs Japón

España vs Costa Rica

Bélgica vs Canadá

