César Luis Menotti: “No falta tanto para que a México lo tengamos en cuartos o en la final de un mundial”

César Luis Menotti exdirector técnico de la Selección Mexicana aseguró que no falta mucho para que a México lo tengamos en cuartos de final o incluso en una final de un mundial, aseguró que “futbolistas hay y muy buenos” en entrevista con "Edgar Valero y Los Profesionales del Deporte" para El Heraldo Radio.

El exfutbolista argentino declaró que “Y hoy el sueño mexicano es pasar de ser el protagonista a ser candidato y ese es un paso muy difícil, que cuesta, pero yo sé que si continúan en un camino de un profesionalismo que no escape a ese sentido de representación que tiene el futbolista con sus colores, con su club, con su camiseta nacional, llegará, no falta tanto para que a México lo tengamos en cuartos de final o en la final de un mundial poque futbolistas salen, hay y muy buenos”.

Al ser cuestionado sobre qué hace falta para que México se transforme como lo hizo Argentina de 1974 a 1978, cuando ganaron la Copa del Mundo, explicó que “Argentina venía de algo increíble de quedar afuera en mundial de México en el 70, no clasificamos, eso también y después en el 74 jugamos realmente mal y a partir de este momento comenzamos a una tarea de compromiso ante el futbolista y su público, no se pueden romper las relaciones afectivas que un equipo está obligado por sentido de pertenencia a la representación de ese público que está ahí, esto hay que avalarlo para que la gente crea, con proyectos serios, con selecciones competitivas que no solamente jueguen por obligaciones contractuales sino que jueguen por el placer de jugar para una selección”.

Sentenció que México tendrá que cambiar la mentalidad para lograr su objetivo Facebook Cesar Luis Menotti

Añadió que en ese momento Argentina había sufrido mucho “teníamos tantos grandes jugadores que suponíamos que juntándolos una semana antes íbamos a ganar y no, el futbol creció en todos los lugares, todo el mundo se preparaba, Europa vivió a ver cómo hacemos para ganarle a los sudamericanos, aparece en el futbol europeo una idea diferente”.

“Nosotros creíamos que éramos los mejores y no lo éramos, teníamos grandísimos jugadores pero no éramos los mejores en cuanto a lo colectivo” reconoció Luis Menotti.

Luis Menotti: "Ojalá que esta preparación le sirva a México para defender con honor tantos años de lucha"

Señaló que “A México le paso algo también histórico, porque se transforma en un país de grandísimos jugadores también que han aportado también a la formación de los mexicanos, pero también en la última etapa que me toca vivir a mí con México a nivel de selección, había entrenadores también muy capaces, lo que no había era una dirigencia que se atreviera a competir con los mejores, el futbol es un negocio, vivimos todos del futbol, pero cuando el gran negocio supera la expectativa de esa relación que el jugador tiene que tener con su compromiso en selecciones, no hay que tenerle miedo de jugar contra Alemania, contra el que sea porque nos estamos preparando”.

“México paso a ser de un país de ser que se conformaba con ser participante de un mundial a sentir la obligación del protagonismo que le exige un país como el mexicano, con su pasión, con su entrega al público” afirmó Luis Menotti.

Recordó que a su paso como Director Técnico del tricolor una de las cláusulas que pidió fue jugar contra los mejores, entre ellos Alemania y Uruguay “yo fui muy feliz porque los futbolistas son los que hacen las cosas, uno desarrolla una idea y después está la pasión que ellos pongan, evidentemente creo que creyeron que era verdad que podíamos y nos dimos cuenta que era verdad y el futbol mexicano siguió siendo un protagonista de lujo”.

Declaró que fue muy feliz en su etapa al frente de la Selección Tricolor Facebook Cesar Luis Menotti

“En algunos mundiales sin suerte como en el de Alemania, porque además un campeonato del mundo, como la vida misma se necesita del azar, el azar juega un papel importantísimo incluso en la vida de cada uno, y no tuvo suerte México en algunos pero jugó muy bien”.

Sentenció que México tendrá que cambiar la mentalidad para lograr su objetivo “Ahora tendrá que recomponer un poco la idea, ojalá que esta preparación le sirva para defender con honor tantos años de lucha para estar en los mundiales y exigir ser respetado y eso se logra jugando, no se logra ni con dinero, ni con publicidad, eso se logra adentro del campo de juego, la única verdad del futbolista está ahí y yo creo que México tiene un buen equipo, no creo que le caiga bien a los adversarios jugar con México”.

