Hugo Sánchez señala explotación a jugadores y deficiencias dentro de la Selección Mexicana

Hugo Sánchez, el máximo emblema del fútbol mexicano, reveló que nunca le ha agradado que el actual director técnico de la Selección Mexicana no sea de la República, dado que "siempre me han gustado que sean nacionales".

A través de la señal de Heraldo Radio por medio del programa "Los Profesionales del Deporte", Pentapichichi dio su análisis sobre el panorama que enfrenta el Tricolor dentro de la Copa Mundial de Qatar 2022.

"Yo para poder ser uno de los mejores jugadores del mundo me tuve que ir a Europa, donde juegan los mejores jugadores del mundo. Si los directivos mexicanos quieren tomar decisiones correctas para que México sea una potencia, tiene que ir a estudiar cómo nos preparamos los directores técnicos, para poder ser de los mejores del mundo"

Señaló que los dirigentes mexicanos no parecen querer ser los mejores del mundo, sino que, algunos, pretenden destacar tan solo para poder hacer un buen negocio, aunque, señaló, algunos sí merecen la pena y han hecho un buen trabajo, pese a que la Selección ha resentido no haber podido alcanzar campeonatos como la Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

FOTO: Especial

Aseguró que, a diferencia de otros países de la zona, tales como Canadá, Costa Rica y Estados Unidos, la Selección Mexicana no ha logrado evolucionar su juego, lo que se ha traducido en un estancamiento de su nivel.

"Han pasado dos años y algo, y el hecho de que no veamos una Selección mejor, sino una que va a la baja, llega el mundial en unas circunstancias raras, pues resulta que todos se han precipitado, y estamos viendo que llegan en un mal momento para nuestra Selección, otras selecciones llegan mejor preparadas".

El panorama interno del Tricolor

Aseveró que tan sólo a algunos pocos les surge la ilusión dentro de este campeonato, entre ellos, incluyó al "Tata" Martino. En este sentido, apuntó que, si los jugadores se encuentran confiados de la posibilidad de hacer algo exitoso, lo deben demostrar en la cancha. De acuerdo con Sánchez, pese a que le encantaría que la Selección sea campeón del mundo, ve muy lejana la posibilidad.

"No tenemos muchos Carlos Vela y tenemos muchos Javieres Hernández. Hay jugadores de calidad, hay jugadores de talento, pero nos hace falta más jugadores mexicanos fuera de México jugando en Europa. Desde hace muchos años recuerda que siempre te he comentado que tenemos que invitar a Brasil, a Argentina, que tienen miles de jugadores extranjeros, y mexicanos, hablamos de algunos, no muchos, y eso sí me ha preocupado"

Asimismo, precisó que a los jugadores les duele que los "exhiban", hecho el cual se les olvida a los directivos, además de que explotan su imagen dentro del equipo.

El debut de la Selección Mexicana en Qatar será ante Polonia

FOTO: Especial

"Estuve como jugador, estuve como entrenado, y sé perfectamente cómo es el trato a los jugadores, la explotación que hacen a nivel de publicidad dentro de la Selección Mexicana, ellos no están de acuerdo con eso, se han revelado algunos, no sé si eso también pudo haber sido alguna razón por la cual no está Javiera Hernández".

En suma, aseguró, pese a que la explicación por parte del "Tata" Martino con respecto a que el "Chicharito" Hernández no se encuentre en Qatar están conectados con cuestiones estratégicas, duda que esta sea la verdad. "Que no lo pueda decir se sobre entiende, sabemos que hay que esconder cositas, y estoy seguro que estén escondiendo cosas".

