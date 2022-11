En Hugo Sánchez hay poca ilusión por un título del mundo con México

Ya sea como jugador o técnico, Hugo Sánchez se veía campeón del mundo. Lo intentó en tres Mundiales como delantero, y luego en el banquillo se truncó el sueño. Por ello, la ilusión de ganar este torneo con su país es poca, al considerar que no tuvo respaldo.

Con la playera del Tri, El Pentapichichi participó en Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994. Disputó ocho compromisos en estas justas, y sólo hizo una anotación, en el 2-1 ante Bélgica, en el Estadio Azteca.

Después de lograr el bicampeonato y el Campeón de Campeones con Pumas (2004), tomó las riendas del cuadro azteca en noviembre de 2006, para administrar el ciclo mundialista rumbo a Sudáfrica 2010.

Sin embargo, los resultados no lo acompañaron. En 28 partidos dirigidos, ganó 15, empató cuatro y cayó en nueve. El detonante de su salida del Tricolor, en 2008, fue el no clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing.

En entrevista con El Heraldo de México, explicó que propuso un plan de 12 años para llevar a la selección a lo más alto, pero su proyecto careció de confianza.

(Créditos: Cortesía)

“Mi sueño era ser campeón del mundo como entrenador, lamentablemente, la ilusión que yo tenía ha disminuido de manera notable por falta de respaldo y credibilidad”, explicó.

“Yo sí me la creía, quería convencer a los jugadores que tenía que lo podíamos conseguir en tres etapas mundialistas, y los dueños no confiaron. Si ellos no se la creen, es imposible conseguir cosas importantes”, confesó.

Su carácter y talento lo hizo triunfar en los distintos clubes en los que militó. Fue campeón con Pumas, Atlético, Real Madrid y LASK e, incluso, combatió el racismo cuando llegó al balompié español, en donde ganó cinco trofeos pichichi.

Si es que se busca la trascendencia en el futbol mexicano, Hugo ve necesario que se cambie la mentalidad en el país: “Para ser diferente se necesita más preparación y capacitación”.

“Debe haber vocación para saber cuáles son las virtudes y defectos de uno, para después ver los alcances”, explicó.

Consideró que, para que un jugador lleve con orgullo la playera del Tri, necesita tener un buen carácter y pasión. “No debe conformarse con (triunfar) en un equipo o en un país, sino hacerlo en el mundo”, concluyó.

