“Yo tampoco lo quería”: Entrenador de Brandon Moreno revela rechazo a pelea con Deiveson Figueiredo

Detrás de la tercera pelea entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo hay muchas cosas que la gente ignora, así lo comentó Raúl Arvizu, entrenador del tijuanense y fundador del gimnasio Entram de la ciudad fronteriza.

Fueron circunstancias las que obligaron a efectuar un tercer enfrentamiento entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo, pues según las palabras de Raúl Arvizu, la empresa (UFC) primero ofreció al ruso Askar Askarov y después a Alexandre Pantoja. Tanto seguidores como el equipo de Brandon, hubiesen preferido enfrentar a otros oponentes, sin embargo, las cosas han cambiado después de la derrota del "Bebé Asesino", pues dijo en conferencia de prensa que le encantaría una cuarta contienda contra Figueiredo y que mejor que fuera en México.

"Mucha gente no lo sabe pero nos ofrecieron a Askar Askarov, el ruso, pero creo que se quebró la mano, debido a que no ha peleado y luego nos ofrecieron a Alexandre Pantoja y el creo que tenía problemas con su rodilla y se la operó, entonces por ende nos tocó otra vez porque se lastimaron dos. Yo tampoco quería a Figueiredo pero nos tocó otra vez por esta cuestión, sí hubo intento de buscar otros oponentes. Todos tienen historias, Brandon perdió con Pantoja y empató contra Askarov", dijo Arvizu.

Para el entrenador en jefe del ex campeón en peso mosca de la UFC, los rivales siguen vigentes y muy probablemente se enfrenten a Moreno antes de una cuarta pelea consecutiva en contra de Figueiredo, ya que el monarca brasileño no aseguró que podría haber un capítulo más contra el mexicano o por lo menos, no pronto, así lo estableció en conferencia de prensa. El apodado "Dios de Guerra" argumentó que Brandon no lo quería enfrentar para este tercer combate, por lo que aseveró que sí el tijuanense "se portaba bien" en los próximos meses, le concedería una revancha, convirtiendo esta rivalidad histórica para la UFC. Nunca se han ejecutado 3 peleas de forma seguida y mucho menos 4 contiendas.

Parece ser que los dos contendientes en las 125 libras apuntan a objetivos diferentes. Brandon Moreno anhela recuperar rápidamente su cinturón contra su archirrival de la UFC y Deiveson Figueiredo, por su parte, sostuvo que le encantaría protagonizar un pago por evento pero en Las Vegas.

Raúl Arvizu ha formado una excelente mancuerna con Brandon Moreno, a quién entrenó desde los 13 años y fue fundador del Gimnasio Entram de Tijuana en 2005, lugar que hoy compite con la élite de gimnasios en la UFC. El sábado 22 de enero llevó a tres peleadores más aparte de Moreno. La argentina Silvana Gómez, el también tijuanense, Genaro Valdez y el ecuatoriano, Michael Morales, quién fue el único del equipo que salió con la mano en alto, al ganar por nocaut técnico.

