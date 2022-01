NFL: Antonio Brown abandonó partido ante New York Jets | VIDEO

Antonio Brown, receptor de Tampa Bay, abandonó el encuentro entre New York Jets y Buccaneers, correspondientes a la semana 17, además se quitó el uniforme y equipo protector.

Minutos antes de finalizar el tercer cuarto, el marcador en ese momento era 24-10 a favor de los Jets, cuando Brown comenzó a discutir con su compañero Mike Evans, ambos se encontraban en la banca.

Y el receptor comenzó a quitarse la camiseta y después la hombreras, para después aventar su jersey a la grada junto con sus guantes, y se dirigió al vestidor.

Con el torso desnudo caminó para el vestidor, mientras sus compañeros e integrantes del equipo rival presenciaban la escena en el Metlife Stadium. Por el momento se desconocen los motivos de la reacción del jugador.

Cabe señalar que el equipo que lidera Tom Brady ganó 28 a 24 a los Jets. La franquicia la semana pasada aseguró su lugar en los playoffs, asimismo lograron obtener NFC Sur por primera vez desde 2007. Y uno de los objetivos de la franquicia es refrendar lo hecho el año pasado al ganar el Super Bowl.

En conferencia de prensa, el head coach de Tampa Bay, Bruce Arians, fue contundente y aseguró que Brown ya no es parte de la franquicia tras lo sucedido este domingo 2 de enero. “No es mas jugador de los Bucs. No tengo nada mas para decir sobre el tema”, sentenció.

“Ese es el fin de la historia. Vamos a hablar de los chicos que se quedaron hasta el final para ganar el partido", refirió el head coach.

El jugador llegó al equipo a mitad de la temporada del 2021 y en su momento Bruce indicó que si fallaba una vez se iba.

