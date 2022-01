Lionel Messi da positivo a Covid-19, ¿cuál es su estado de salud?

El Paris Saint-Germain confirmó la mañana de este domingo que el astro argentino, Lionel Messi, dio positivo por Covid-19 por lo que retrasará su regreso a las canchas en este 2022 hasta que demuestre que ya no es portador del virus, el equipo parisino señaló que el ex jugador del Barcelona ya se encuentra aislado y cumpliendo los protocolos sanitarios para romper la cadena de contagios.

Cabe mencionar que "La Pulga" aprovechó las vacaciones invernales para pasar las fiestas decembrinas en su natal Argentina, sin embargo, tras una prueba de Covid-19 de protocolo para poder realizar el viaje de regreso a Francia se confirmó su contagio, por lo que ya no pudo tomar el vuelo hacia Paris y continuará su recuperación en su país.

Mauricio Pochettino, director técnico del PSG, informó la mañana de este domingo 2 de enero que el cuerpo médico del cuadro parisino mantiene constante comunicación con el goleador argentino y aunque no dio detalles de los síntomas que presenta el ex del Barcelona, todo parece indicar que no es nada grave, por lo que se espera que sea en unos días más cuando Messi logre vencer al virus.

Además de Messi, el Paris Saint-Germain informó que sus jugadores Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala también dieron positivos por Covid-19 por lo que ya se encuentran aislados y recibiendo atención médica hasta que puedan reincorporarse a los entrenamientos del equipo. Cabe mencionar que también se informó acerca de un quinto caso de Covid-19 al interior de la institución, no obstante, solo se informó que era una persona del staff.

"Las pruebas realizadas durante las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron 4 casos positivos de Covid-19 entre los jugadores y 1 caso positivo entre el staff. Las personas afectadas están bajo los protocolos de Covid vigentes", fue el mensaje con el que el PSG informó sobre los contagios de Covid-19 detectados al interior de su plantilla.

PSG tendrá un arranque de 2022 complejo

El lunes 3 de enero, el Paris Saint-Germain enfrentará su primer compromiso del 2022 con un equipo sumamente mermado pues además de no poder contar con Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala tampoco contará con la presencia de Idrissa Gueye, Abdou y Achraf Hakimi, quienes estarán cumpliendo compromisos con sus respectivas selecciones debido a que disputarán partidos de la Copa Africana de Naciones.

Asimismo, otra de las bajas que más le ha pesado al club parisino es la de Neymar Jr. quien continúa recuperándose de la aparatosa lesión que sufrió en el tobillo hace unas semanas y se sabe que tendrán que pasar al menos tres semanas más para que pueda sumarse a los entrenamientos de nueva cuenta, por lo que ahora toda la responsabilidad de llevar el rumbo del equipo a buen puerto recae en la joven estrella, Kylian Mbappé.

