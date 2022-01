CMB recuerda a Muhammad Ali a 80 años de su nacimiento

En el 80 aniversario del nacimiento de Muhammad Ali, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), convocó a una reunión virtual para evocar la memoria de uno de los más grandes líderes sociales del mundo, quien encontró en el boxeo el camino para dar a conocer sus convicciones y su lucha.

Yolanda Alí, esposa de ‘The Greatest’, el fotógrafos Niel Leifer, quien congeló algunos de los momentos más icónicos en la carrera de Alí, compartieron con Sulaimán Saldívar y Gil Diamond, directora de WBC Cares, algunos de los momentos más íntimos y también de los más icónicos de la leyenda del ring.

“Siempre tuvo un espíritu lleno de convicciones: cuando ganó la medalla de oro olímpica y la gente no lo aceptaba en su propio país por racismo; cuando cambió de religión y de nombre, incluso cuando estuvo en el ojo de la opinión pública, le llamó traidor y pasó difíciles momentos hasta le impidieron boxear, por no querer ir a la Guerra de Vietnam, que la presión social fue tan dura con él, pero el tiempo le dio la razón a su decisión; aunque fueron momentos muy difíciles”, relató Mauricio Sulaimán.

“No fue fácil, pero nunca se quejó por lo que vino con esa decisión, siempre se mantuvo firme y sin culpar a los demás por su forma de pensar, incluso si eso significó que fuera a la cárcel”, comentó su viuda Yolanda, quien compartió más detalles de Alí, en el día a día.

“Si querías conocer el lado malo de Muhammad, solo necesitas empezar a hablar mal de alguien, no importa si él conocía a ese alguien o no, si tu hacías eso, conocías su lado malo (…) Pero ya en la vida en casa, era amoroso, pero también muy introspectivo; la única cosa que Mohamed tenía y que quizá no era tan agradable como su pareja era una política de ‘puertas abiertas’: no importaba de dónde venía o quien era, abría su hogar al público y es algo que, si era esposa de Muhammad Ali, tenías que aceptar, aceptar que él pertenecía al mundo y estaría para el mundo en acceso total y no podías sentir celos al respecto, sino compartirlo con el mundo”, agregó.

En la plática virtual, compartieron entrevistas de Alí en las que relató cómo fue rechazado en un restaurante “para blancos” aún cuando ya era Campeón Olímpico o cómo, de pequeño, se cuestionaba si podría ir al cielo si no era de tez clara, como todas las imágenes que conocía, a través de la religión católica, aunque después se convirtió al islamismo y cambió su nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali, “El amado por Dios” y reforzó su mensaje de igualdad entre los hombres.

“En los 60 años de conocer a Mohamed pasé muchísimo tiempo con él fuera del boxeo y de las cámaras, a muchos lugares donde viajamos siempre vi que era en verdad un amante de la humanidad, nunca hizo ninguna diferencia ni un trato malo a nadie por ningún motivo de raza, ni de creencias. Toda su energía era amor y gratitud, muchos de sus amigos eran blancos; Mohamed amaba a todas las personas y su mensaje era que todos nos enfocamos en el ser humano, no en el color”, comentó el fotógrafo Neil.

Durante la cita virtual, que duró poco más de una hora, compartieron imágenes de ‘¿The Greatest’ desde que era un pequeño de 16 años que se iniciaba en el boxeo, hasta aquella ocasión en que encendió el pebetero olímpico en los Juegos de Atlanta 1996 y los testimonios de dos de las personas más cercanas al hombre que nació un 17 de enero, en 1942.

Sigue leyendo:

La vez que Cantinflas casi le avienta un vaso a la leyenda del box Muhammad Ali para que peleara con él: FOTO

CMB recuerda el nombramiento y legado de José Sulaimán como presidente del organismo

El box es formador de grandes profesionales libres de adicciones