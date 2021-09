Juan Diego García llama a los jóvenes a confiar en sus capacidades

El pasado 3 de septiembre, el mexicano Juan Diego García regaló a México la medalla de oro en el Taekwondo categoría varonil K44 -75 kilogramos tras derrotar por marcador 26-20 a Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi de Irán, durante los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, convirtiéndose así en el primer medallista mexicano en ParaTaeKwonDo

El joven de apenas 18 años, nació en Sinaloa sin el brazo derecho y desde sus cinco años comenzó a practicar este deporte, pero fue hasta 2016 cuando decidió entrenarse en ParaTaekwondo. Además, fue el primer taekwondoín mexicano con capacidades diferentes en ganar el oro en el campeonato mundial en Antalya, Turquía en 2019.

En entrevista con Mario Maldonado para El Heraldo Televisión, el medallista de oro dijo sentirse muy orgulloso por este logro, ya que es algo que buscó desde que era "chiquito", además es una satisfacción muy grande ir cumpliendo cada meta propuesta.

Señaló que algo que lo ha llenado de orgullo es que muchos niños que compartían su pasión por este deporte, le reconocían sus triunfos pese no tener un brazo.

Respecto a los Juegos Paralímpicos de París 2024, dijo que él tiene la convicción de que puede lograr los objetivos que se proponga.

"Puedo lograr lo que me proponga, y por qué no pensar que puedo estar en el podio de otros juegos paralímpicos, ya sé lo que se vive, María y la profesora Jannet siempre me estuvieron diciendo que los juegos olímpicos es la fiesta más grande del deporte mundial y eso me motiva muchísimo", expresó.