Esgrimista Natalia Botello busca nuevas preseas para México

La Subcampeona Olímpica Juvenil y multimedallista mundial Natalia Botello reanuda su temporada de competencias, en busca de ganar los cetros de sus últimas competencias como juvenil, pero también, con la meta de llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Muchas competencias se juntan este año: tenemos Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia, después los Juegos Centrocaribeños, los Panamericanos y los Olímpicos; hemos tenido muchos resultados en la categoría juvenil y claro que la categoría de la de mayores es más difícil, ya tienen más experiencia, pero siempre me han enseñado que no hay individuo pequeño y lo más importante: no puedo tener resultados si no he salido a competir en la temporada, si voy a un Campeonato Mundial y antes no tuve preparación, no se puede tener resultado y solo se va a improvisar”, expresó la sablista zurda, quien en esta temporada va como la 3ª mejor juvenil del mundo.

Natalia competirá en la Copa del Mundo de Bulgaria del 25 al 26 de septiembre y cerrará su última temporada como junior.

“Ya quiero ganar, con todo mi corazón. He traído muchas medallas de plata y si quiero lograrlo tengo que prepararme lo mejor posible; lamentablemente cancelan competencias pero esperamos que ya se reactiven para lograrlo porque necesitamos una preparación de mucha calidad, sino solo vamos a los eventos a improvisar; se llega a ver qué sale porque entrenas, pero si no sales es difícil”, agregó Natalia de 19 años de edad, quien en 2017 fue nombrada como la mejor esgrimista del continente por la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos de América.

Con su entrenador Alain Tandrón, Natalia busca regresar a los podios, pues siendo de categoría cadete, con solo 14 años de edad, logró subir al podio del Campeonato Mundial para menores de 20 años.

Sin embargo, la esgrimista confesó que previo a la pandemia padeció un momento emocional muy duro y solo pensaba en dejar atrás el deporte. “Entré en una depresión deportiva, si se puede decir, que siento que todos los deportistas hemos pasado y me retiré como siete meses, no entrené porque ocupaba un descanso; siento que le he dedicado mucho de mi vida a la esgrima y quiero hacer más cosas, estar en el calor de mi casa, estar cerca de mi familia. Ahora que estoy aquí, volví con las fuerzas y hacer todo por llegar a París 2024.

En su camino a sus primeros Olímpicos adultos, Botello Cervantes tendrá tres Copas del Mundo y dos campamentos de preparación previas a los Juegos Panamericanos Juveniles que serán en diciembre y su meta es ganar oro en los Panamericanos de Cali, Colombia, como en el Campeonato Mundial Juvenil de la especialidad.

