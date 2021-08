¡No es Messi! Ellos son los futbolistas más caros del mercado de transferencias | FOTOS

¿Quién es el futbolista más caro de todos los tiempos? Bueno, pues depende desde qué ángulo lo veas, pero tenemos un top de los jugadores que más han costado en el mercado de transferencias. Por ejemplo, el fichaje por parte del Chelsea del delantero belga Romelu Lukaku procedente del Inter de Milán la semana pasada por 115 millones de euros ha convertido al jugador de 28 años en el futbolista más caro de todos los tiempos.

Cabe aclarar que no debe confundirse con la tarifa de transferencia individual más alta, las cinco transferencias de carrera de Lukaku ahora suman 327.6 millones de euros, según cifras de Transfermarkt.com. El belga está por delante del astro brasileño Neymar, quien ha generado tarifas de transferencia por valor de 310.2 millones de euros en su carrera hasta ahora, aunque con solo dos movimientos.

Neymar es segundo en la tabla.

Pero eso no es todo para Lukaku, pues con su transferencia rompió otra marca: "El delantero marcó dos récords más. Además de la venta más cara de un club de la Serie A. Lukaku es también el nuevo fichaje récord en el Chelsea. Este puesto lo ocupaban anteriormente Kai Havertz y el portero Kepa con 80 millones de euros", se menciona en el sitio web. Además, Lukaku se une a un grupo de ahora doce jugadores que han costado al menos 100 millones de euros.

Ahora juega para los 'blues'.

¿Qué otros jugadores han costado más?

Si bien se espera que todos los jugadores con altos precios en el mercado sean de una calidad impresionante, pero no siempre es así. En la lista hay atletas cuyos agentes los han sabido colocar y venderlos a precios muy altos. Te sorprenderás cuando veas quienes integran la lista, porque pese a lo que esperas, Messi no está ahí.

Estos son los que más han costado.

