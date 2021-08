Agenda deportiva en México para este 21 y 22 de agosto

La agenda deportiva para este fin de semana tendrá actividades para todos los gustos. Iniciando desde los partidos de la Liga MX, así como acción de los mexicanos en Europa, Gran Prix, Tenis y hasta Béisbol.

La actividad comienza con la visita del Barcelona, ya sin su estrella Lionel Messi, al campo del Athletic Club este sábado a las 15:00 horas, con sed de revancha ya que la temporada pasada el conjunto vasco le arrebató la SuperCopa de España por marcador de 3-2. Otros partidos atractivos de la Liga de las Estrellas son Atlético de Madrid vs Elche (12:30 horas) y el Levante vs Real Madrid (15:00).

Mexicanos en Europa

Este mismo sábado habrá actividad de mexicanos en el Viejo Continente, empezando con el PSV, donde juega Erick Gutiérrez, que recibe al Cambuur, en la segunda fecha de la Eredivise. Mientras que se contempla que Johan Vásquez vea el enfrentamiento entre su equipo, el Genoa, ante el Inter de Milan, desde la tribuna ya que no fue convocado.

Actividad de Liga MX, Femenil y Balompié

En México, este 21 de agosto da inicio la nueva temporada de la Liga de Balompié Mexicano. En esta ocasión serán ocho equipos los que disputen el campeonato, que está en poder de Chapulineros de Oaxaca. Por otra parte, la Liga MX continúa su jornada sabatina con Atlas vs Toluca (17:00 horas) y Monterrey vs Chivas (21:36 horas) como los partidos más atractivos. Para el domingo América recibe a Xolos a las 17:00 horas, mientras que Puebla visita a Pumas en CU al mediodía.

En la Liga Femenil los partidos más esperados son el Cruz Azul vs Tigres UANL (12:00 horas) y Atlas vs Pumas (12:00).

Daniil Medvedev vs Andrey Rublev y Stefanos Tsitsipas / Félix Auger-Aliassime vs. Alexander Zverev / Casper Ruud se enfrentan en las semifinales del Master 1000 en Cincinati. En tenis femenil se enfrentarán Ashleigh Barty vs. Angelique Kerber y Belinda Bencic / Jil Teichman vs. Paulo Badosa / Karolina Pliskova.

Diablos, a definir serie

El Águila de Veracruz y los Diablos Rojos del México disputan el tercer partido de la Serie de la Zona después de que el partido se suspendió este viernes ante el arribo del huracán Grace al estado. La novena escarlata llega con ventaja de 2-0 por lo que un triunfo sería definir la eliminatoria.

Otro deporte que se presenta este fin de semana es el Grand Prix of Gateway, que representa la última carrera en óvalo en la Temporada 2021 de IndyCar Series. El mexicano Pato O'Ward se coloca en la segunda posición con 394 unidades.

Actividad de fútbol en el mundo

PREMIER LEAGUE

Liverpool vs. Burnley (6:30)

Manchester City vs. Norwich (9:00)

Aston Villa vs. Newcastle (9:00)

Leeds Utd. vs. Everton (9:00)

Crystal Palace vs. Brentford (9:00)

Brighton vs. Watford (11:30)

SERIE A

Inter vs. Genoa (11:30)

Hellas Verona vs. Sassuolo (11:30)

Torino vs. Atalanta (13:45)

Empoli vs. Lazio (13:45)

BUNDESLIGA

Eintracht Frankfurt vs. Augsburg (8:30)

Freiburg vs. Borussia Dortmund (8:30)

Greuther Fürth vs. Arminia Bielefeld (8:30)

Hertha Berlin vs. VfL Wolfsburg (8:30)

Bochum vs. Mainz 05 (8:30)

Bayer Leverkusen vs. Borussia M'gladbach (11:30)

EREDIVISIE

PSV Eindhoven vs. SC Cambuur (13:00)

LIGUE 1

AS Monaco vs. Lens (10:00)

Saint Etienne vs. Lille (14:00)

PRIMEIRA LIGA

Gil Vicente vs. Benfica (12:00)

Sporting CP vs. Os Belenenses (14:30)

MLS

Minnesota Utd. vs. Sporting KC (14:30)

Columbus Crew vs. Seattle Sounders (16:30)

New York RB vs. New York City (19:00)

DC United vs. Atlanta United (19:00)

Philadelphia Union vs. Montreal Impact (19:00)

New England vs. FC Cincinnati (19:00)

Orlando City vs. Chicago Fire (19:00)

Inter Miami CF vs. Toronto FC (19:00)

Houston Dynamo vs. FC Dallas (19:30)

Colorado Rapids vs. Real Salt Lake (20:00)

Austin FC vs. Portland Timbers (20:00)

Vancouver Whitecaps vs. Los Angeles FC (21:00)

PRETEMPORADA NFL

Bears vs. Bills (12:00)

Packers vs. Jets (15:25)

Dolphins vs. Falcons (18:00)

Panthers vs. Ravens (18:00)

Steelers vs. Lions (18:10)

Buccaneers vs. Titans (18:30)

Cowboys vs. Texans (19:00)

Vikings vs. Colts (19:00)

Rams vs. Raiders (21:00)

Seahawks vs. Broncos (21:00)

LMB

Mariachis vs. Rieleros (17:30)

Olmecas vs. Leones (19:00)

Toros vs. Acereros (19:30)

Diablos vs. El Águila (19:00)

MLB

Twins vs. Yankees (12:05)

White Sox vs. Rays (12:10)

Royals vs. Cubs (13:20)

Tigers vs. Blue Jays (14:07)

Mets vs. Dodgers (15:05)

Nationals vs. Brewers (15:05)

Giants vs. Athletics (15:07)

Angels vs. Indians (15:10)

Mariners vs. Astros (15:10)

Marlins vs. Reds (17:40)

Braves vs. Orioles (18:05)

Rangers vs. Red Sox (18:10)

Pirates vs. Cardinals (18:15)

D-backs vs. Rockies (19:10)

Phillies vs. Padres (19:40)