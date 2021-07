Luis García defiende a jugadoras de softbol que tiraron uniformes: “Paremos el barato patrioterismo”

Las jugadoras del equipo de softbol nacional fueron blanco de críticas luego de que se compartiera en redes sociales que tiraron a la basura los uniformes con los que participaron en los Juegos Olímpicos, por lo que el exfutbolista Luis García Postigo no dudó en defenderlas.

A través de sus redes sociales las boxeadoras Brianda Tamara Cruz y Esmeralda Falcón mostraron algunas imágenes en las que se pueden ver los uniformes de las jugadoras de softbol en bolsas de plástico, algo que causó gran indignación entre atletas y fanáticos.

Te puede interesar: Equipo mexicano de softbol 'tira' uniformes a la basura; Federación justifica sobrepeso en el equipaje

El exfutbolista Luis García Postigo defendió a las jugadoras de softbol con un contundente mensaje en sus redes sociales, en éste recuerda su paso por los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, cuando usó dos uniformes que actualmente no conserva.

“Participé en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Utilicé dos uniformes, uno verde y uno blanco. En mi casa no tengo ninguno de los dos, y eso no me hace ni mejor ni peor mexicano. ¡Paremos con el barato patrioterismo carajo!”, compartió en su cuenta de Twitter.

El exdelantero, que participó como refuerzo de la Selección Nacional Mexicana, compartió un segundo mensaje en el que muestra dos fotografías con los uniformes que usó durante los Juegos Olímpicos en aquel momento.

Uniformes de Luis García en Juegos Olímpicos. Foto: Twitter @GarciaPosti

Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas destacaron que la polémica no es porque decidieron dejar los uniformes, aseguraron que se trata de la forma en que fueron desechados y que habría sido esto lo que generó gran indignación.

¿Por qué tiraron los uniformes a la basura?

Ante los fuertes críticas que recibieron las jugadoras fue el presidente de la Federación Mexicana de Softbol, Rolando Guerrero, quien indicó que habrían optado por dejar los uniformes en la Villa Olímpica debido a que significaba exceso de equipaje en su vuelo de regreso.

Sin embargo, en entrevista con con ESPN, el presidente de la Misión Olímpica Mexicana, Mario García, indicó que esto no habría sido un inconveniente ya que se habían podido recolectar para regresarlos en el avión presidencial tal y como se hizo al momento de llegar a los atletas a Tokio.

Te puede interesar: Equipo de softbol: De las críticas 'por no ser mexicanas' hasta la polémica por 'tirar el uniforme a la basura'

“Obviamente tienen un límite de equipaje, el que marca la línea aérea. Pero hay mucho equipo deportivo, uniformes inclusive que se han trasladado fuera de lo que lleva el deportista. Podíamos haber hecho el mismo procedimiento y acumular todos los uniformes de una delegación en una partida especial (…)”, dijo Mario García a ESPN.