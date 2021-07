Equipo de softbol: De las críticas 'por no ser mexicanas' hasta la polémica por 'tirar el uniforme a la basura'

México nunca había tenido representantes de softbol femenil en unos Juegos Olímpicos. No fue sino hasta 2019 que un combinado nacional logró la plaza para competir por la medalla en Tokio 2020, justa veraniega que actualmente se celebra debido a su retraso de un año a causa de la pandemia de Covid-19 que aún no da tregua al mundo.

Este deporte olímpico podría confundirse con el beisbol debido a que comparten características, sin embargo, algo que lo hace ser diferente es que la bola con la que se juega es más grande y que ésta debe ser lanzada por debajo del hombro. Otra de las diferencias, un partido de softbol únicamente tiene siete entradas.

México no lo hizo mal en estos Juegos Olímpicos. Llegó siendo el quinto lugar mundial y se despidió como el cuarto mejor en la disciplina. El equipo representativo de nuestro país acarició la medalla de bronce, pero no pudo con su símil de Canadá; sin embargo, en la fase anterior, mostró dominio ante Australia e Italia, aunque perdió contra Estados Unidos.

El equipo de softbol de México quedó en cuarto lugar de los Olímpicos. Foto: Mexsport

"Pero ni son mexicanas..."

De hecho, ese enfrentamiento fue un punto que generó polémica ya que 14 de las 15 jugadoras en el roster nacieron en Estados Unidos. Y eso causó controversia entre los aficionados de un deporte en el que México no sobresale mundialmente o al que se le dé mucha difusión.

Sin embargo, es importante recalcar que las atletas representaron a México porque tienen ambas nacionalidades, es decir, son hijas o descendientes directas de mexicanos que radican en Estados Unidos, como los millones de connacionales que salen de nuestro país en busca de una mejor calidad de vida.

Por ejemplo, la pitcher Danielle O'Toole dijo en entrevista para el medio especilizado Séptima Entrada que México significaba mucho para ella y que, aunque no hablara español y hubiera nacido en Estados Unidos, la oportunidad de representar a nuestro país era una forma de conectar con su raíces, ya que sus padres y abuelos son mexicanos. Y que eso la hacía sentir muy orgullosa, porque gracias a ellos estaba donde estaba.

Sin embargo, al ver que el combinado de softbol avanzaba en Tokio 2020 y tenía amplias posibilidades de llevarse medalla olímpica, lo que significaría la primera para México en la categoría femenil por equipos, comenzaron a surgir palabras de aliento y hasta memes en apoyo a las jugadoras. Incluso, ese cuarto lugar que consiguieron, hizo que más las admiraran.

"Ya no las queremos por tirar el uniforme"

Sin embargo, este jueves, dos días después de finalizar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las jugadoras fueron tendencia en redes sociales y blanco de críticas en los medios debido a que las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón exhibieron fotografías del uniforme del equipo femenil de softbol en bolsas de basura, las cuales habrían dejado luego de abandonar la Villa Olímpica.

Visiblemente afectadas, las pugilistas mexicanas cuestionaron y lamentaron el hecho de que las jugadoras de softbol no valoraran todo el esfuerzo que conlleva conseguir ser deportista olímpico y poder portar los colores de tu país en el uniforme.

Cuando el tema se hizo viral, el presidente de la Federación Mexicana de Softbol, Rolando Guerrero, dijo en entrevista para Azteca Deportes, que se trataba de una cuestión de equipaje, pues las jugadoras había decidido dejar los uniformes ya que debían respetar el peso máximo que se pide en las maletas para poder viajar. Asimismo, dijo que no cedería ante provocaciones, no sin antes desear al equipo 'en el ring' que tuviera el mismo alcance que había tenido el representativo de softbol.

Las críticas no se hicieron esperar. Los usuarios de redes sociales, otros deportistas y hasta los periodistas especializados condenaron el hecho de que las jugadoras del equipo mexicano de softbol 'tiraran su uniforme a la basura'.

Y todos aquellos que decían "quererlas mucho", se arrepintieron.

Lo que se sabe del escándalo por el uniforme y su posible castigo

Aunque el presidente de la Federación Mexicana de Softbol dijo que las jugadoras habían decidido dejar el uniforme por cuestiones de espacio, el mismo organismo deportivo escribió en redes sociales que se investigaría si en verdad las atletas dejaron el uniforme de gala con la bandera y su número de entrenamiento, para ello, le pedirá a las deportistas que envíen fotografías de lo que empacaron en sus maletas al partir de la Villa Olímpica, ya que se podría tratar de un uniforme 'viejo' o de entrenamiento.

Rolando Guerrero detalló que las deportistas pudieron haber dejado sólo el equipo ya usado y cuestionó que alguien estuviera buscando en la basura del equipo; no obstante, el organismo que preside tuiteó que de confirmarse que dejaron el uniforme oficial, las deportistas no volverán a competir representando a la Federación Mexicana de Softbol.

Se podría pensar que quizás las jugadoras no fueron quienes 'tiraron a la basura' los uniformes, ya que recordemos que todos los equipos tienen personal de apoyo y de utilería; sin embargo, Claro Sports señala que fuentes les revelaron que las bolsas fueron recogidas por los voluntarios que apoyan levantando basura y que nadie los reclamó; además de los uniformes, también habrían desechado tenis y guantes.

Después del escándalo por los uniformes 'tirados' a la basura, comenzaron a circular versiones de que las jugadoras no habrían querido utilizarlo debido a la mala calidad, ya que estos trajes fueron confeccionados por Nike y no por la empresa china Li Ning, ya que no contaban con aditamentos para la disciplina; asimismo, el propio presidente de la federación dijo que los uniformes "ni les quedaban".

Además de todo eso, también se dijo en redes sociales que la verdadera razón por la que lo tiraron es porque las deportistas no quería portar un uniforme con la bandera de México; este dicho luego habría sido confirmado por el propio Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM) durante una entrevista para ESPN.