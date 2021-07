Juegos Olímpicos de Tokio 2020 rompen récord con mayor número de atletas LGBT+

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 apenas inician y ya han hecho historia, pues el número de atletas que forma parte de la comunidad LGBT+ en la presente justa deportiva es mayor a los que han participado en la historia del evento deportivo multidisciplinario.

De acuerdo con 'Outsports', medio deportivo con temática LGBT+, al menos 172 atletas de los más de 11 mil competidores son abiertamente homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, queer y no binarios. De hecho, más del triple de la cifra registrada en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En contraste, el portal contó a 23 atletas olímpicos en Londres 2012 y 56 en Río 2016. Te compartimos los países con la mayor cantidad de atletas LGBT+ en Tokio 2020, siendo Estados Unidos el que más tiene, con un total momentáneo de 35, seguido por Canadá con 18; México cuenta con 2.

Estados Unidos: 35

Canadá: 18

Gran Bretaña: 16

Países Bajos: 16

Brasil: 15

Australia: 12

Nueva Zelanda 10

Bélgica: 6

Francia: 5

Suecia: 5

Alemania: 4

Irlanda: 4

Italia: 3

Polonia: 3

Chile: 3

Puerto Rico: 2

México: 2

Finlandia: 2

Argentina: 1

Perú: 1

Venezuela: 1

Sudáfrica: 1

India: 1

Filipinas: 1

Chipre: 1

Trinidad y Tobago: 1

Tonga: 1

Hace unos días, Tom Daley se convirtió en un ícono para la comunidad LBGT+. El clavadista británico de 27 años se colgó la medalla de oro en la plataforma de 10 metros en clavados sincronizados, junto a su compañero Matty Lee. Tras su victoria, lanzó un emotivo mensaje al colectivo.

"Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico . Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora sólo demuestra que puedes lograr cualquier cosa ", dijo al diario británico 'The Guardian' .

"Salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí como el que estaba solo y diferente y no encajaba. Espero que cualquier joven LGBT+ pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes lograr cualquier cosa", agregó.