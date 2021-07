Jessica Salazar declina segunda plaza olímpica

La recordista mundial y Subcampeona Mundial Jessica Salazar declinó la segunda invitación que le hizo la Federación Mexicana de Ciclismo (Femeci) para competir en las pruebas de velocidad de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Anímicamente me encuentro destrozada, perdí de la noche a la mañana la ilusión que me levantaba día con día para dar lo mejor de mí. De todo corazón y por mas que me duela hoy decido no aceptar el llamado de la Federación Mexicana de Ciclismo a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ¿por qué? La respuesta es sencilla: me destrozaron física y mentalmente y hoy quiero que sepan que daría lo que fuera porque las circunstancias fueran diferentes y poder estar allí viviendo mi sueño”, expresó en un video en sus redes sociales la pedalista jalisciense.

Jessica padeció el proceso más irregular en la historia del deporte olímpico mexicano. Primero porque en mayo la Femeci realizó un control que al final fue catalogado como único y no como último selectivo hacia Tokio 2020; un control en el que convocaron a pruebas en las que Jessica, como arrancadora, no era especialista y aún con ello quedó en desventaja por menos de un segundo de distancia.

La Femeci decidió no registrarla aunque trabajó por cinco años en los que siempre fue titular en la velocidad por equipos, para lograr la clasificación olímpica.

Después le pidieron a la Jefatura de Misión que la incluyera como “suplente” del equipo de velocidad en el que inscribieron a Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo, pero la Unión Ciclista Internacional detectó una irregularidad en los registros de Femeci, al hacerle ver que inscribió a otras ciclistas que no contaban con puntos de ranking UCI en cantidad ni en tiempo para ser deportistas avaladas en las competencias olímpicas, entonces Femeci registró a Salazar Valles en al prueba omnium, en la que nunca ha competido en su carrera.

El miércoles pasado, Jessica declinó competir en el evento, al argumentar que va contra sus principios competir una prueba que consiguió otra penalista (Yareli Salazar) y que además interpuso una apelación contra Femeci y contra el Comité Olímpico Mexicano ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte.

Tras anunciar el recurso legal, la Femeci ventiló un comunicado a medios de comunicación en el que convoca a Jessica a hacerse los protocolos sanitarios y viajar a los Juegos Olímpicos pues competiría en las pruebas de “velocidad”, pero esta comunicación no la expidió a Jessica, ni a su entrenador Iván Ruiz o a la Asociación de Ciclismo de Jalisco.

“Es tiempo de que los dirigentes nacionales reflexionen y comprendan lo que es el Olimpismo. México y sus grandes deportistas nos lo merecemos, el deporte nacional se lo merece. ¡Que se hagan bien las cosas por respeto a los atletas y a los aficionados! Tienen que entender que, si somos los mejores, es porque siempre nos hemos exigido ser mejores y no esperamos menos de nuestros dirigentes. Es momento de que se pongan al nivel que la misión conlleva”, expresó la ganadora del Premio Nacional de Deportes 2020, quien pidió disculpas por no asistir a los Juegos Olímpicos. “Ni mi equipo, ni mi gente, ni México, ni yo nos merecemos a una Jessy Salazar debajo de su 100 por ciento. Mi sueño no merece llevarse a cabo a medias, no sería justo para mi ni para mi país”, expresó la finalista mundial, quien llamó a apoyar a toda la Delegación Mexicana en Tokio 2020.

Fue en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo de Pista de Berlín 2020 que el representativo nacional de velocidad por equipos femenil culminó en un histórico 4° sitio, en una final en titularidad de Daniela Gaxiola y Jessica Salazar; ante la cercanía de lograr un resultado exitoso, el conjunto, con el apoyo del entrenador Iván Ruiz, reforzó su preparación con la mira en el podio olímpico, pero ante esta dificultad, nuestro país pierde a la tercera mejor arrancadora del mundo y la posibilidad de acceder a las preseas se dificulta.

Este 2 de agosto a las 04:06 de la mañana (tiempo del centro de México) inician las competencias de velocidad por equipos femenil, en sus rondas de medallas y donde Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo competirán en el evento.

alg