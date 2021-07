De la adrenalina a la precisión: Ana Paula Vázquez irá a Tokio 2020 en tiro con arco

Ana Paula Vázquez pasó de la adrenalina al autocontrol y en un cambio tan radical, el destino le abrió las puertas del Olimpo y este verano representará a México en los Juegos de Tokio 2020.

La joven coahuilense practicó desde gimnasia o basquetbol, hasta futbol soccer y natación. Llegó al emparrillado por consejo de su padre, para aprender con él una valiosa lección: el género no es un límite.

“En futbol americano fue donde más dominé, duré mucho tiempo, pero ya a los 11, 12 años los niños estaban fuertes y sí me lastimaban. Mi mamá me pidió que me saliera, pero yo necesito estar haciendo algo”, confesó risueña la arquera de 20 años de edad.

La mamá de una amiga le recomendó cambiar de campo: olvidar el choque, dejar las yardas, probar las dianas y comenzar un nuevo reto…aunque para no parecía una buena opción.

“Yo decía: ‘no me gusta porque es nada más pararse y jalar una cuerda’…¡ignorancia de niña pequeña! Me meto a tiro con arco y muy de mala gana empecé a ir entrenar, ¿no?…y de repente me dan un arco, empiezo a tirar, la emoción se me sube y digo ‘¿¡qué está pasando!?’”.

La emoción de levantar el arco, tensar la cuerda y lanzar su primer flecha no le igualó ningún gol, ni un primera y 10, ni anotar una canasta; en ese momento, el tiro con arco disipó su indiferencia y ‘flechó’ sus deseos de aprender más.

“Mi mamá estaba encantada escuchándome y viendo cómo avanzaba…y mi papá enojado porque quería que me quedara en futbol americano”, recordó entre risas Vázquez Flores.

Empezó con arco compuesto, y su fluidez para tirar la llevó a ganar oro en la Olimpiada Nacional 2014 y se cambió al arco recurvo. “Mi entrenadora me dijo: ‘Ya van a ser Juegos Olímpicos y puedes hacer algo allí’, yo tenía 13 años y si fue complicado al principio: necesitaba mucha disciplina y constancia y yo no la tenía; el arco me enseñó a disciplinarme”, externó la estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica, quien quedó en la preselección olímpica.

“Me fue tan bien que digo: ‘¡De aquí soy! ¡De aquí no me muevo!’. ¡Cómo disfruté ese momento! Es uno de los mejores momentos de mi vida. En el velódromo del Centro Deportivo Olímpico Mexicano comenzó todo, allí decidí quedarme en el tiro con arco”, expresó la Subcampeona Centrocaribeña, quien para llegar a la final de Barranquilla 2018 venció por 7-1 a Aída Román y sucumbió ante su otra coequipera: Alejandra Valencia (3-7).

Tirar ante las mujeres que admira en el deporte y dar batalla fue un sueño hecho realidad, pero después lo fue hacer historia al lado de ellas.

En junio de 2021, Ana, Aída y Alejandra ganaron oro en el último clasificatorio olímpico mundial de París, Francia, al ganar 6-0 ante Eslovaquia; levantarse de un marcador en contra por 4-0 y triunfar 5-4 ante Indonesia; superar 5-1 a Italia y al final 5-3 a Estados Unidos, para quedarse la presea de oro y la plaza a Tokio 2020.

Hoy, Ana Paula sabe que cambiar el casco y los shoulders por el arco y las flechas fue la mejor decisión y en su debut olímpico apunta a escribir la mejor historia de su vida.

20 Años tiene Ana Paula

9 Años suma de practicar tiro con arco

EL DATO

‘Niña genio’ de las dianas

En 2016, entrenada por los ex seleccionados nacionales Almendra Ochoa y Eduardo Magaña, Ana Paula, a sus 15 años de edad, ganó una de las evaluaciones nacionales hacia Río 2016, y superó a las medallistas olímpicas Mariana Avitia y Aída Román.

LA FRASE

“El chiste de esto es que los nervios siempre van a estar y tienes que aprender a controlarlos, dominarlos y a veces hasta a disfrutarlos”

Ana Paula Vázquez

Campeona Panamericana de Tiro con Arco

PERFIL

ANA PAULA VÁZQUEZ FLORES

Saltillo, Coahuila

5 de octubre de 2000 (20 años)

Tiro con arco

Logros: Oro por equipos en Copa del Mundo París 2021; bronce individual y oro por equipos en Campeonato Panamericano 2021; plata individual y oro por equipos en Juegos Centrocaribeños de Barranquilla 2018; Subcampeona Mundial Juvenil

Récord Nacional bajo techo: 597/600

Comenzó en el tiro con arco en 2012 y debutó en escenario internacional en 2014.

Posee el récord continental de 70 metros (72 flechas) que es de 680 puntos.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO

