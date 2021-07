“Una pelota de futbol no es para ganar tanto dinero”, así lo expresa Gerardo Liceaga en su cortometraje ‘Un balón’

El director y productor Gerardo Liceaga presentó su cortometraje “Un balón” que narra a través de una metáfora entre balones lo que es el juego de futbol y la vida.

En entrevista para El Heraldo Radio en “Informativo Fin de Semana” con Sofía García, el también comentarista deportivo dijo que él vio como se fue desgastando “el amor a la camiseta” y entregarse en la cancha con los sueldos tan altos que empezaron a pagar sobre todo en los equipos europeos.

Señaló que en algún momento expuso a sus amigos que alguien tenía que decir que “una pelota de futbol no es para ganar tanto dinero”, por lo que la atención se debe de centrar de que “un balón es para atraer alegría, diversión” y que las personas entiendan que el esférico une y tiene la capacidad de sacar sonrisas.

Mencionó el tema del futbolista francés Kylian Mbappé, ya que le sorprendió que este joven a los 17 años costaba 900 millones de euros y está bien, su ilusión era ser como su ídolo Cristiano Ronaldo.

Explicó que la idea de este cortometraje surgió un día que vio a su hijo menor jugar futbol con sus amigos y recordó que cuando él era niño su padre les compró un balón que traía las banderas de los países participantes del Mundial de 1970, para los 11 hijos, por lo que empezó a escribir y a generar la historia de “Un balón”.

"Todo se dio, y por eso, haciéndole un homenaje a mis compañeros de niño, a lo qué es un balón que es verdaderamente como la familia, como aquel amigo que no puedes abandonar, que no puedes dejar, pues se hizo este cortometraje… el resultado es que nos llena de mucha alegría y de mucha esperanza para poderlo mostrar y que la gente voltee a ver ese tema de que no todo el futbol es dinero y en la vida”, aseveró.

Liceaga contó que un día tuvo la oportunidad de entrevistar al exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como “Pele”, y nunca se le olvidó lo que le dijo sobre la tecnología que tienen ahora los balones, “ayudan, vuelan más, adquieren mayor efecto, pero yo no olvido mi primer balón y era una pelota de trapo, y yo tengo una, que un amiguito me la dio y la tengo en casa, y ahí la tengo para que no se me olvide que en la vida hay que ser humilde y hay que ser sencillo”.

Destacó que se hará una premier del cortometraje, que probablemente en la Cineteca Mexiquense. Además, está inscrito en los Festivales de Cine de Morelia y Guadalajara.