Agenda deportiva: Conoce los mejores eventos de la semana del 12 al 18 de julio

La semana del lunes 12 al domingo 18 de julio estará llena de emociones en el mundo del deporte pues para empezar continua la actividad en los torneos intercontinentales y en esta ocasión toca el turno de la Copa Oro de la Concacaf donde participa la Selección Mexicana como una de las candidatas al título, además vuelve a la acción el tour mundial de la Fórmula 1 donde el piloto mexicano, Sergio Pérez buscará volver al podio en esta temporada de la mano de Red Bull.

En cuanto al futbol mexicano, esta semana se disputa el trofeo de Campeón de Campeones entre León y Cruz Azul, en otros deportes, continua la actividad en la MLB con el Juego de Estrellas y sigue la pelea para conocer al campeón absoluto de la NBA, mientras que en el Tenis se viene el Abierto de Hamburgo.

A continuación, te presentamos todos los eventos deportivos más relevantes que no te puedes perder durante la semana del lunes 12 al domingo 18 de julio:

Lunes 12 de julio

Copa Oro – Fase de grupos

Jamaica – Surinam 17:30 horas

MLB – Temporada regular

Mets vs Pirates 12:10 horas

Martes 13 de julio

Copa Oro – Fase de grupos

Catar vs Panamá 18:00 horas

MLB – All Stars Game

NL All Stars vs AL All Stars 18:30 horas

Miércoles 14 de julio

Copa Oro – Fase de grupos

Guatemala vs México 20:30 horas

NBA – Final –Juego 4

Bucks vs Suns 20:00 horas

Jueves 15 de julio

Copa Oro – Fase de grupos

Haití vs Canadá 18:30 horas

Martinica vs Estados Unidos 20:30 horas

MLB – Temporada regular

Yankees vs Red Sox 18:08 horas

Viernes 16 de julio

Copa Oro – Fase de grupos

Surinam vs Costa Rica 19:30 horas

MLB – Temporada regular

Nationals vs Padres 18:05 horas

Sábado 17 de julio

Copa Oro – Fase de grupos

Panamá vs Honduras 20:30 horas

MLB – Temporada regular

Reds vs Brewers 18:10 horas

NBA – Final –Juego 5

Suns vs Bucks 20:00 horas

Domingo 18 de julio

Copa Oro – Fase de grupos

Estados Unidos vs Canadá 16:00 horas

Martinica vs Haití 16:00 horas

México vs El Salvador 21:00 horas

Guatemala vs Trinidad y Tobago 21:00 horas

Liga MX – Campeón de Campeones

León vs Cruz Azul 18:30 horas

MLB – Temporada regular

White Sox vs Astros 13:10 horas

Fórmula 1

El domingo 18 de julio la máxima categoría del deporte motor vuelve a la acción en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone donde el piloto mexicano Sergio Pérez, intentará subir al podio en la carrera que será transmitida a las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

Tenis – Abierto de Hamburgo

La actividad en el deporte blanco no se detiene y tras haber vivido el tercer Grand Slam del año es el turno del Abierto de Hamburgo, Alemania donde pese a no contar con la presencia de jugadores top, la competencia promete ser bastante intensa pues estarán jugadores de renombre como Pablo Carrelo Busta, Felix Auger-Aliassime, Asian Karastev y Lorenzo Sonego, por mencionar algunas.