Logra Antonio Argüelles su segundo Récord Guiness

Para Antonio Argüelles la cosecha de reconocimientos no culmina. La pandemia de COVID-19 no mermó ni los premios ni su preparación, pues durante este periodo, se alistó casi en solitario en busca de lograr el cruce doble al Canal de la Mancha y mientras dispone los planes hacia esta nueva aventura, recibió la notificación de World Guinness Record, que lo certifica como la persona de mayor edad, en todo el mundo, que ha hecho el cruce doble del Canal de Catalina.

“Los reconocimientos son muy efímeros. Lo que me dan los reconocimientos es la posibilidad de tener voz y levantar la mano pedir que se me escuche en temas importantes como: empoderar a niños y niñas de escuelas públicas a nadar, a través d la Fundación ‘Brazada Abrazada’; promover la activación física en el ámbito educativo; o tener presencia y hablar de la importancia que tiene que los niños no abandonen sus procesos, educativos por ejemplo”, expresó Argüelles, tras recibir la confirmación.