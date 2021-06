Óscar de la Hoya arremete contra Canelo: "Los zapatos de Chávez son muy grandes de llenar"

Julio César Chávez disputó su última pelea el pasado 19 de junio en el Estadio Jalisco, donde ocurrió un momento especial entre "El César" y Saúl Álvarez, ya que JC dio unas palabras para el tapatío, donde dejó claro que Canelo era la nueva imagen del boxeo en México, pero más que eso, dijo que sería el mejor de la historia, esto considerando que tiene muchos años más por disfrutar arriba del ring y donde seguramente tendrá muchos éxitos más.

Ahora, 8 días después de lo ocurrido, apareció Óscar de la Hoya, mejor conocido como "Golden Boy", para corregir el mensaje de la leyenda del boxeo azteca, ya que aseguró que no quiso decir eso. El nacido en Estados Unidos confirmó que su "compadre" no quería decir eso, inclusive que no cree que lo haya hecho.

En una entrevista para Fino Boxing, el expromotor de Canelo comentó sobre las palabras de Julio César en el ring después de la pelea con Macho Camacho Jr. donde aseguró que eso no lo quería decir el gran campeón mexicano, ya que lo conoce y jamás diría eso; este mensaje lo acompañó con una gran carcajada.

"Yo conozco a Julio César Chávez. Sé que no quiso decir eso. Conozco a Chávez, es mi compadre. No me lo creo. Conozco a Chávez y honestamente, sé que no quiso decir eso", explicó quien derrotara a la leyenda en el 96 y en el 98, situación que dejó claro que cada vez estaba más cerca la retirada del boxeo profesional.

Arremete contra el legado de Canelo

Después de terminar la relación laboral entre Saúl y Óscar, los dos han comenzado una pequeña guerra de declaraciones, pero en esta ocasión el nacido en Estados Unidos dejó claro que los zapatos de Chávez son muy grandes, además de asegurar que todavía no hace ese pugilista que tenga la capacidad de poder tomar el papel que dejó libre el nacido en sinaloa.

"Creo que en cuanto a pasar la antorcha, ese peleador mexicano no ha nacido todavía. Los de Chávez son unos zapatos muy grandes de llenar", sentenció el promotor de boxeo.

Las palabras de JC

Al terminar la pelea de Chávez, Canelo subió con la leyenda para felicitarlo por haber realizado la función, pero la afición recibió una gran sorpresa, ya que la leyenda le daría la estafeta del mejor mexicano a Saúl.

"Gracias a Canelo, aquí tienen al mejor peleador mexicano de la actualida y posiblemente la mejor de la historia, las comparaciones no son buenas. Canelo tiene todo lo que tiene a base de esfuerzo, perseverancia y disciplina, con todo el respeto que te mereces, eres un peleadorazo cabrón", dijo en el ring del Estadio Jalisco.

dza