Eurocopa 2021: Así se jugarán los Cuartos de Final; fechas y horarios

Este martes quedaron definidos los encuentros de los Cuartos de Final de la Eurocopa 2020. Ayer, España derrotó 5-3 a Croacia, mientras que Bélgica derrotó por la mínima a Portugal, dejando fuera del torneo a Cristiano Ronaldo.

Hoy por la mañana, Inglaterra venció a Alemania con anotaciones de Raheem Sterling y Harry Kane. Por la tarde, Suecia y Ucrania se fueron al alargue tras empatar 1-1. Los ucranianos anotaron el agónico tanto del triunfo en el segundo tiempo extra y avanzaron a la siguiente ronda.

Te compartimos las fechas y horarios de los Cuartos de Final de la EURO, que inician este viernes 2 de julio.

Cuartos de Final de la Eurocopa 2020

La ronda eliminatoria comenzará el viernes con los partidos Suiza vs. España en el Estadio Krestovski de San Petersburgo; y Bélgica vs. Italia en el Allianz Arena de Múnich. Los cruces finalizarán el sábado con República Checa vs. Dinamarca en el Estadio Olímpico de Bakú; y Ucrania vs. Inglaterra en el Stadio Olimpico de Roma.

Viernes 2 de julio

Suiza vs. España a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

a las (tiempo del centro de México). Bélgica vs. Italia a las 14:00 horas.

Sábado 3 de julio

República Checa vs. Dinamarca a las 11:00 horas .

a las . Suecia vs. Inglaterra a las 14:00 horas.

