Box México: Yo estoy listo para el que sea; declara Jaime Munguía

Después de su gira de medios por Ciudad de México, Jaime Munguía, se encuentra en Las Vegas con su padre, tranquilo y sabedor de que notó en el mismo, una mejoría en su boxeo en una pelea que dominó de principio a fin frente a Kamil Szeremeta.

El polaco sufrió ante el boxeador mexicano, recibió tremendas combinaciones y la esquina del púgil europeo decidió ya no salir para el siguiente round.

"Creo que te deja mucha experiencia, sí sentí un cambio en mi golpeo, no lo dejamos hacer nada (a Szeremeta) y así obtuvimos la victoria", dijo Jaime en entrevista.

Durante una emisión del canal de YouTube 'Last Stand Podcast with Brian Custer', Demetrius Andrade, declaró que el tijuanense fue el que declinó la oferta de pelear contra él. El llamado "Boo Boo" ha estado pidiendo una oportunidad no solamente contra Canelo Álvarez sino también contra Jaime Munguía, pues señaló en el mismo podcast que el peleador fronterizo era su mandatorio y no Liam Williams, quién fue al que enfrentó.

"Pues él (Andrade) quiere pelear con todos, contra Canelo, contra Charlo, quiere subir y pues nomás no se decide, estamos listos para el que sea. No sé sí sea por campeonato del mundo la siguiente pelea pero estamos a disposición de lo que nos digan, regresamos en septiembre", aseveró Munguía.

De acuerdo con su promotor, Fernando Beltrán, originalmente Munguía iba a enfrentar a Gabriel Rosado, quién noqueó de manera fulminante en la misma cartelera de Munguía vs Szeremeta, pero el púgil tijuanense desconoce porque se decidieron por el boxeador polaco de última hora.

"No sé por qué razón se cambió el rival, desconozco, a él (Rosado) le fue muy bien y tal vez en un futuro lo podamos enfrentar", dijo Jaime.

Munguía mantiene foja de 37-0 y 30 nocaut. La afición de Tijuana le tiene mucha fe al boxeador comandado por Erick "Terrible" Morales, aunque ya consideran que está listo para una pelea importante y ante un rival de renombre.

El sábado pasado finalizó su combate por nocaut técnico en el sexto round a Kamil Szeremeta, un boxeador que también fue terminado por la misma vía por Gennady ben diciembre pasado. Una similitud que podría significar mucho para que los dos coincidan en el mismo camino.

Por: Adrián Sarabia

