Julio César Chávez confiesa estar preocupado de volver a ring, pero asegura espectáculo

Julio César Chávez es una de las grandes leyendas del boxeo en México y el mundo, por lo que su regreso al encordado por una ultima ocasión causa mucha emoción para todos los amantes del boxeo; pero la realidad es que existe un gran riesgo de que las cosas no salgan bien, ya que a pesar de estar en perfectas condiciones, JC ya cuenta con 58 años, un tema - junto a su nariz- que le preocupa al pugilista.

"El César" dará una última exhibición contra Héctor "Macho" Camacho Jr. el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco, pero más allá de todo lo que implica una pelea, la leyenda del boxeo mexicano ya no cuenta con la misma condición física que antes, pero esto esto no será un tema importante, ya que el espera dejar todo arriba del ring para no defraudar a la gente que que asista a la función.

Dentro de sus declaraciones para TUDN, el boxeador dejó claro que el buscará darle un último gusto a todos los asistentes al evento, esto sin importar que tenga que morir arriba del ring con los guantes enfundados.

"Va a pasar lo que Dios quiera, pero no voy a hacer quedar mal a nadie de los que vaya al Estadio Jalisco, voy a hacer una exhibición del agrado de toda la gente y si tengo que morirme arriba del ring, pues que a toda madre", expresó el mítico pugilista mexicano.

Está consciente de todos los riesgos

Dentro de la entrevista, Julio confesó que no había pensado en todos los riesgos que implica el subir una vez más al encordado, pero ahora, a menos de una semana de cumplir con la fecha estipulada está mas que preparado mental y físicamente para encarar este enfrentamiento contra el hijo del "Macho" Camacho.

"He sentido un poco de temor hacia mí mismo, sé del peligro que corro, es una exhibición, pero mi nariz, un mal golpe me puede venir un derrame cerebral, debo tener mucho cuidado, pero ya acepté, ya estoy hasta el cuello, pero ahora debo sacar lo mucho o lo poquito que me queda del gran campeón mexicano", dijo.

Julio César está sabe de las dificultades físicas, por lo que decidió marcar la pelea a cuatro asaltos, esto considerando que lo más que ha hecho son cinco y termina exhausto, pero lo que más le tiene que preocupar es la nariz, ya que está lastimada y podría ser el factor más importante para terminar la contienda el próximo 19 de junio.

