Caballo de Jorge Campos vale más que el pase del "Gullit" Peña

Actualmente un caballo de Jorge Campos, el cual fue un regalo de parte de Sergio Ramos, vale más que el pase del jugador mexicano Carlos Peña, quien acaba de firmar un contrato con el Club Antigua de Guatemala, luego de que se coronó campeón del Clausura 2021 de El Salvador con FAS.

Hay que recordar que en su momento, Jorge Vergara reveló que quería comprar al jugador mexicano y el Grupo Pachuca pedía 22 millones de dólares por su carta pase. Sin embargo, actualmente el jugador vale menos que uno de los caballos que recibió Campos como regalo del famoso futbolista español de su casa de crianza.

Según información de El Confidencial, la raza del caballo del “Brody” está valorada en el mercado en 7 millones de dólares, por otro lado el pase de Carlos Peña, según Transfermarkt actualmente tiene un costo de 300 mil euros, es decir un poco más de 363 mil dólares.

El precio del pase de jugador mexicano. Foto: Transfermarkt.

"Tuve errores, aprendí de ellos y me hice más fuerte": Carlos Peña

Tras lograr triunfar y ser campeón en El Salvador, ahora el Gullit va rumbo a Guatemala, donde defenderá ahora los colores de Antigua.

Sin embargo, hay que recordar que Peña le ha dado un gran giro a su vida y a su carrera y es en Centroamérica donde luce y se ha sentido querido una vez más en la cancha.

Ahora durante una entrevista, habla de sus escándalos y polémicas del pasado, aunque ahora ya no le afectan como le pasó antes. “No somos perfectos, no me gusta hablar de lo personal, pero no soy perfecto”, señaló. También comentó que tuvo errores, sin embargo aprendió de ellos y se hizo más fuerte.

Finalmente señaló que nunca se le ha cerrado una puerta en el futbol, pero ahora quiere que lo valoren como futbolista y como persona.

mavr