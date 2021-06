¡Se CAE la bomba! "Vidal no jugará en el América la próxima temporada": Santiago Baños

Hace unos días comenzó a circular el rumor que aseguraba que el mediocampista chileno, Arturo Vidal se convertiría en el refuerzo bomba del Club América de cara al Torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

En más de una ocasión, "El Rey" ha aseguraron que sigue al conjunto de Coapa al igual que otros equipos como Boca Juniors o su amado Colo Colo, por lo que se especuló que podría llegar a uno de estos equipos después de su paso por Europa.

Su trayectoria en el Viejo Continente

Con 34 años de edad, Arturo Vidal se ha consagrado como uno de los futbolistas chilenos más ganadores en su paso por el "Viejo Continente" en donde ha militado en equipos como Bayern Leverkusen, Juventus, Bayern, Barcelona e Inter de Milán.

En su aventura europea, el chileno ha logrado levantar cinco Serie A, cuatro con Juventus y una con Inter de Milán, tres Bundesliga y una Liga con el FC Barcelona.

A nivel internacional logró convertirse en bicampeón de América con la generación dorada de Chile.

¿Llega al América?

Debido a que ha expresado su gusto por el América, todo parece indicar que no se convertirá en el fichaje bomba pues el Director Deportivo, Santiago Baños informó que no es posible el fichaje.

Durante una entrevista con Tuttosport, el directivo de las Águilas señaló que no pueden pagar una transferencia de ese tipo por lo que reiteró que "Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada".

"No hemos tenido contactos al respecto. No es posible que podamos pagar una transferencia de este tipo. Puede que el Inter no quiera nada, pero aún así sería demasiado caro para nosotros. Vidal no jugará en el Club América la próxima temporada", declaró Baños para Tuttosport.

iorm