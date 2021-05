Abraham Ancer finaliza en segundo lugar del PGA TOUR

Con tres birdies en sus últimos cuatro hoyos, el golfista profesional mexicano Abraham Ancer cerró de manera extraordinaria su participación en el Wells Fargo Championship, finalizando en el segundo lugar, a un golpe del campeón, el norirlandés Rory McIlroy.

El radicado en Reynosa durante su niñez, anotó la mejor ronda del domingo en Quail Hollow Golf con un 66 (-5) para totalizar 275 (-9) y así sumar su segundo Top 5 de forma consecutiva en el PGA TOUR. La semana pasada había quedado 5º en el Valspar Championship.

Ancer se ilusionó con pelear el título sobre el final con birdies consecutivos del 15 al 17, pero McIlroy se mostró sólido en la definición y con birdies al 14 y 15 no dejó que el mexicano festeje por primera vez en el Tour. Este es la cuarta vez que Ancer finaliza segundo en un evento en el PGA TOUR, fue dos veces escolta en 2020 y una en 2019.

“Me gusta estar en la pelea y ver mi nombre en el tablero y tengo la confianza para verme allí y no ponerme nervioso, ni jugar conservador. Sé que cuando peleo arriba quiero seguir haciendo birdies y eso me hace sentir cómodo”, comentó el jugador de 30 años que con este resultado sube hasta el puesto 14º en el Ranking de la FedEx Cup.

El comienzo del Turco no fue muy acertado arriba del green y solo encontró un birdie recién en el hoyo 9.

“La verdad estaba frustrado en los primeros nueve, porque me di grandes chances y sabía que tenía que hacer algo especial hoy, pero no las podía meter. Igual me mantuve paciente, pegando buenos tiros y diciéndome que ya iban a entrar y por suerte al final cayeron. Hubiera sido lindo embocar los de la ida, pero estoy jugando muy bien y es difícil quejarse”, dijo Ancer que volvió a acertar en el 11, antes de embocar los tres birdies del 15,16 y 17.

De todas maneras, el mexicano tuvo que aguardar en el club hasta el final ya que no le resultó sencillo a McIlroy volver a la victoria ya que su tiro de salida en el hoyo 18 encontró el área de penalización y luego de varios minutos decidió tomar el golpe de multa, luego dropear y allí pegar al green desde 197 yardas, para luego de dos putts regresar a la victoria, luego de más de un año y medio.

Esta fue la 19º victoria del norirlandés Rory McIlroy en el PGA TOUR y la primera desde el WGC-HSBC Champions, jugado en noviembre de 2019. Con esta victoria es la primera vez que el cuatro veces campeón de Majors gana un mismo torneo en tres ocasiones. La primera fue en 2010, casualmente su primera victoria en el Tour y la segunda fue en 2015.

“Nunca es fácil ganar, parece que pasó mucho tiempo desde la última vez, muchas cosas cambiaron, no solo la pandemia, sino también fui padre, así que volver a la victoria y más en este lugar tan especial para mí y poder hacerlo ya con tanta gente es algo genial”, dijo el norirlandés de 32 años. El también mexicano Carlos Ortiz cayó hasta el puesto 65.

Por: Redacción