Guatemalteco logra su segunda victoria en gira de golf mexicana

Por segunda etapa consecutiva, el golfista guatemalteco José Toledo se proclamó campeón de la Gira de Golf Profesional al coronarse en la “III Copa Multimedios”, que se desarrolló en las instalaciones de Las Misiones Club Campestre.

José Toledo ex integrante del Korn Ferry Tour, firmó una ronda final de 66 golpes, para un total de 200, 16 bajo par, tres de ventaja con respecto al segundo lugar el venezolano Manuel Torres. “Estoy muy contento, no tuve el inicio que esperaba, pero conforme transcurrió la ronda supe reponerme y por fortuna se me dieron las cosas”, dijo el jugador centroamericano.

El campeón quien se llevó un cheque de 265 mil pesos, se unió a José de Jesús “Camarón” Rodríguez y a Isidro Benítez como los únicos integrantes de la Gira de Golf Profesional en obtener un back to back. “Es hora de celebrar sobre todo hoy que es día de las madres por lo que este trofeo es para mi mamá”, expresó José Toledo.

“Es un gran orgullo estar entre los campeones que han hecho back to back en la gira, estoy seguro que atrás mío vienen muchos más jugadores que sin duda harán lo mismo, estoy muy contento con este triunfo”, agregó el ganador hace un par de semanas de la “III Copa Prisa” en el Club Campestre de Puebla.

Empatados en la tercera posición con marcador de 206 golpes, diez menos, finalizaron los estadounidenses Josh Radcliff y el brasileño Rafael Becker, mientras que el mexicano Juan Carlos Benítez finalizó en el quinto lugar con un score de 207, nueve menos.

“Me sentí bien, aunque fue un día de up and downs, tuve unos hoyos muy buenos y otros muy malos, pero así es esto, no tengo que duda que tengo que aprender de los errores”, dijo Benítez subcampeón de la etapa de Puebla hace dos semanas y campeón en Estrella del Mar en Mazatlán en 2019.

Por: Redacción

GDM