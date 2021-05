Líderes internacionales de tercera etapa de la Gira de Golf Profesional en Monterrey

Con un acumulado de 134 golpes, 10 bajo par, el guatemalteco José Toledo y el venezolano Manuel Torres, están en lo más alto del tablero de posiciones de la Gira de Golf Profesional “III Copa Multimedios” que tiene como sede Las Misiones Club Campestre, en Monterrey, Nuevo León.

Toledo actual líder del Ranking del único circuito de paga en nuestro país, registró una ronda de 65 golpes con birdies en los hoyos uno, cinco, nueve, 10, 12 y 15, por bogey en el 14 además de águila en el golf.

“La verdad es que estoy muy contento, fue una buena ronda hoy, me di muchas chances de birdie”, dijo el golfista centroamericano.

Hace apenas unos días José Toledo, derrotó en desempate al mexicano Juan Carlos Benítez para adjudicarse el título de la “III Copa Prissa presentada por Mobil” realizada en el Club Campestre de Puebla por lo que mañana buscará el back to back.

“Creo que la clave en la ronda final será tener una buena actuación en el green. Me encantaría volver a ganar pero no me quiero adelantar, hay que ir tiro por tiro”, agregó.