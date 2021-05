La piel de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Aunque títulos lleguen o vayan hay algo que Saúl ‘Canelo’ Álvarez conservará hasta su último aliento: su camino para acaparar los reflectores del cuadrilátero, las fechas más importantes de su vida o convertirse en padre, son momentos que decidió imprimir en su piel con 14 significativos tatuajes.

Álvarez Barragán subirá este sábado los tres escalones para enfrentar al británico Billie Joe Saunders, en pelea de unificación de los títulos Supermedianos: el tapatío posee los del CMB y AMB, mientras el europeo ostenta el de la OMB, pero con fajines y sin ellos, Canelo lleva en la piel el vestigio de lo más valioso de su vida.

En especial al lado izquierdo de su cuerpo se escribe su historia y de ella y a lo largo de su brazo se trazan muchos de sus capítulos.

En su hombro izquierdo está el número romano XXIX-X-MMV (29 de octubre de 2005), el día de su debut profesional ante Chololo Larios en Tonalá, Jalisco; este fue el primer tatuaje de su vida y se lo hizo poco antes de cumplir 27 años de edad.

En su bíceps está su frase favorita: ‘No Boxing, No Life’; en el deltoide lleva un retrato de su hija María Fernanda, vestida con un traje regional mexicano y detrás de ella la palabra ‘Cinnamon’ (‘canela’ en inglés).

En la parte interna de su antebrazo está el rostro de su primogénita Emily Cinnamon Álvarez; en la parte externa la mirada de su pareja Fernanda Gómez; contiguo a la mirada de su pareja, está la fecha XII-X-MMVII (12 de octubre de 2007) y al lado una rosa con espinas incluidas que debajo tiene la fecha 11-08-2018 (11 de agosto de 2018).

Arriba de la rosa se encuentra el perfil de una mujer que lleva un penacho, similar al que usa la tribu Cherokee.

En su muñeca izquierda está una corona, misma que debajo suscribe los números romanos XXIII-XI-MMXIV (23 de noviembre de 2014) (tatuaje que comparte con su pareja, quien tiene la corona de una reina y debajo, esa misma fecha).

En la parte externa de la muñeca, Canelo tiene una fecha más: 27 de agosto de 2018, que resguarda el día de nacimiento de su primer hijo varón: Saúl Adiel.

En la espalda se escribió la frase: “Destiny is not a matter of chance It’s a matter of choice Life is hard but never give up keep on fighting & always believe in yourself to achieve your Dreams”, y aunque fue juzgado por hacerse esta leyenda en inglés, Canelo sabe que su mensaje llegará a más personas en el mundo, además de hispanohablantes; la traducción es: “El destino no es una cuestión de azar. Es una cuestión de elección. La vida es dura, pero nunca te rindas, sigue luchando y cree siempre en ti mismo para alcanzar tus sueños”.

En su nuca grabó la fecha: 28 de diciembre de 2017, que es el día en que nació su hija María Fernanda; finalmente a su derecha, la palabra “Perseverancia”, que lo ha caracterizado desde su infancia y en sus más de 15 años como pugilista profesional. El Campeón aún tiene mucho por crear y más tatuajes por plasmar sobre su piel.

Así como Saúl ‘Canelo’ Álvarez se tatuó los momentos más importantes de su vida, su entrenador y amigo Eddy Reynoso decidió tatuar en su antebrazo izquierdo el rostro del tapatío, pero ¿por qué lo hizo? “El día que conviertas a un niño de 13 años en el mejor del mundo, lo vas a entender”, dijo

Katya López Cedillo

