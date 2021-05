"Canelo" Álvarez desmiente que Luis Miguel fuera a su último festejo; revela con quién confundieron a "El Sol"

Saúl "El Canelo" Álvarez fue cuestionado por el elenco del programa "Despierta América", quien le preguntó si es verdad que Luis Miguel acudió a la última de sus peleas y además estuvo festejando con él.

Al respecto, el boxeador indicó que la información es falsa, debido a que la persona con lo que lo vieron era su hermano y no "El Sol de México", personaje con el que se ha asegurado sostiene una gran amistad.

“Era mi hermano en esa fiesta y lo confundieron todos con Luis Miguel, la verdad es que no, tengo tiempo que no habló con él… él anda en sus cosas”, explicó.

Además de esto, al pugilista se le preguntó sobre los rumores que indican que se casará el próximo 15 de mayo con su prometida Fernanda Gómez.

Según lo que han indicado algunos medios de espectáculos y el deporte, el atleta contraería nupcias con la mujer, pero buscando mantener la ceremonia en un bajo perfil, ya que en varias ocasiones los conductores han llegado a eventos en los que festeja a su familia.

El boxeador siempre se ha mostrado celoso de su vida privada, por lo que siempre, incluyendo esta ocasión, ha buscado solamente referirse sobre su actuación sobre el ring.

“Eso es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”.