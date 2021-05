Juegos Olímpicos Tokio 2020: Pfizer y BioNTech donarán vacunas contra Covid-19 para atletas de todo el mundo

El Comité Olímpico Internacional ha anunciado la firma de un Memorando de Entendimiento con Pfizer y BioNTech para que estas empresas donen dosis de la vacuna contra el COVID-19 "a los participantes en los Juegos Olímpicos representantes de los Comités Olímpicos y Paralímpicos de todo el mundo".



Este acuerdo forma parte de los planes del organismo olímpico "para garantizar la seguridad de los Juegos de Tokio 2020", indicó en un comunicado.

Respeto a Japón

Los comités internacionales olímpico y paralímpico (IPC) están trabajando con los comités nacionales "para animar y ayudar a sus deportistas, oficiales y otros participantes en los Juegos que residen en sus territorios a vacunarse en sus países de origen, de acuerdo con las directrices nacionales de inmunización, antes de ir a Japón".



"Esto no es solo para contribuir al entorno seguro de los Juegos, sino también por respeto a los residentes de Japón", indica la nota.



"Es importante señalar", incide, "que las dosis adicionales que entreguen Pfizer y BioNTech no se detraerán de los programas existentes, sino que se sumarán a las cuotas existentes y a las entregas previstas en todo el mundo".



Al ponerse la dosis, ha dicho el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, los deportistas y demás participantes en los Juegos, "pueden enviar un poderoso mensaje de que la vacunación no es solo una cuestión de salud personal, sino también de solidaridad y consideración del bienestar de los demás en sus comunidades".

Con información de EFE

iorm