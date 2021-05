María Espinoza no se da por vencida

El 15 de mayo de 2021 fue una inflexión en la carrera de la taekwondoín María Espinoza, al caer ante Briseida Acosta por la plaza olímpica a Tokio 2020, pero ese combate no define el rumbo de la triple medallista olímpica y mundial, quien ‘dio vuelta a la página’ para escribir un nuevo capítulo e incluso se fue a entrenar a Manchester, Inglaterra, para enfrentar futuros compromisos en combates donde llevará la bandera de México.

“Han pasado muchas cosas por mi cabeza pero también he pensado en no ponerme objetivos largos sino a corto plazo y uno es el Campeonato Panamericano en Cancún (2 al 4 de junio); voy a ir objetivo por objetivo”, comentó vía telefónica Espinoza Espinoza, quien considera combatir en los Campeonatos Mundiales de Taekwondo en Wuxi, China, a realizarse del 11 al 17 de octubre.

“Yo tenía en mi cabeza que Manchester 2019 sería mi último Mundial. Yo así lo planeé, pero todavía está en “veremos” tengo otros planes, porque quiero ir paso a paso y sin adelantarme a nada. Quiero seguir disfrutando del taekwondo pero de una forma más ligera. No quiere decir que no tenga compromiso o dedicación, pero disfrutaré más”, expresó la deportista de 32 años de edad.

Apoya a Briseida

Tras caer ante Briseida Acosta por la plaza olímpica, María compartió en sus redes sociales un mensaje para animar a toda la Delegación Mexicana que competirá en Tokio 2020, incluida la selección de taekwondo conformada por Briseida y Carlos Sansores (ambos en peso heavy).

“Cada uno de nosotros tiene su propio camino y su propio destino. Briseida no tiene que demostrar nada, solo hacer su trabajo y disfrutar estos Juegos Olímpicos. Todos como mexicanos hay que apoyarla y que ella se vaya lo más ligera posible”, recomendó.

Tras ganar medalla continuamente en tres ediciones de Juegos Olímpicos (2008, 2012 y 2016), María encuentra una nueva perspectiva de Tokio 2020.

“Han sido muchos años en el alto rendimiento y en las circunstancias que he pasado en ese tiempo uno toma cosas buenas y malas que te moldean, te transforman pero una cosa que me ha enseñado el deporte y la vida es que no te quedes ni con la derrota ni con la victoria.

“Le damos vuelta a la página: me toca estar de espectadora yo soy gran admiradora de los Juegos Olímpicos y de todos los deportes que México representa; en tres ediciones no me tomé el tiempo para disfrutarlos porque me tocaba pelear un día antes de Clausura, siempre estaba tensa y ahora tengo la oportunidad de ver los Juegos de una forma distinta”, reveló María del Rosario.

La ciudad de la buena suerte

Manchester, ciudad en la que entrenó, tras perder el boleto a JO, es una ciudad especial para la sinaloense: allí ganó bronce en el Torneo Preolímpico Mundial de 2012, y obtuvo la plaza a los Juegos Olímpicos de Londres, allí también ganó plata en los Campeonatos Mundiales de 2019 y, tal como aquella temporada, el equipo europeo la invitó de nueva cuenta a prepararse ahí.

“Independientemente de lo que pasara el 15 de mayo, en mis planes estaba venir. En 2019 vine a campamento antes del Mundial y me sirvió mucho, porque tienen un sistema del que aprendo mucho”, garantizó la competidora, quien está por combatir en el Campeonato Panamericano de Taekwondo.

