Clavadista Caro Mendoza pide selectivo olímpico

La ausencia de una Comisión Técnica de Clavados dentro de la Federación Mexicana de Natación encausa a una de las situaciones más críticas para los saltos ornamentales en el país, según la clavadista, Campeona Mundial Universitaria, Carolina Mendoza.

A tres semanas de cerrar el proceso de registro, la selección nacional que se integrará a la Delegación Olímpica Mexicana que va a los Juegos de Tokio 2020, no tiene definidos a los saltadores que ocuparán las 12 plazas para competir en los Juegos.

“Ha sido un proceso largo. Han sido más de diez años de aprendizaje y experiencia, pero también, aunque hemos hecho los procesos como nos los piden, no se me han respetado mis lugares en los selectivos, pero sigo porque amo mi deporte y eso me mantiene porque se que tengo talento y potencial”, comentó Carolina Mendoza, quien en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue la revelación del equipo mexicano al debutar en la justa, con solo 15 años de edad.

Carolina se desempeñaba en las pruebas de plataforma, pero ahora, con la entrenadora Ma Jin entrena las pruebas de 3m y con Dolores Hernández, busca que haya un evento selectivo para demostrar su potencial, como vigentes Campeonas Mundiales Universitarias (Nápoles 2019).

“Hace unos años hubo clavadistas que no estuvieron en el Control Selectivo y de todos modos fueron a la Copa del Mundo. Ha sido injusto y seguimos igual: no sabemos si habrá selectivo o no, cuándo y donde”, comentó la saltadora, Campeona Centrocaribeño en Barranquilla 2018, en la prueba individual de trampolín 3m, quien no fue seleccionada para ir ni a Copa del Mundo ni a Juegos Panamericanos.

El ritmo de esta incertidumbre no es nuevo en los clavados mexicanos, pues algunos mexicanos, para evitar las preocupaciones fuera de la fosa, se han naturalizado para competir por otros países, como: Kevin Chávez, quien representó a Australia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 o Jonathan Ruvalcaba, quien competirá a nombre de República Dominicana en Tokio 2020, con el apoyo del entrenador mexicano Francisco Rueda.

En la pasada Copa del Mundo de Clavados, de Tokio, Japón, Mexico logró las seis plazas que le faltaban para llevar equipo completo (con 12 cuotas) a los Juegos Olímpicos; sin embargo, la propia Carolina considera que el resultado no fue bueno, pues en pruebas individuales únicamente Aranza Vázquez (3m) y Randal Willars (10m) llegaron a la final de sus eventos; Willars ganó dos preseas de plata en la plataforma individual como sincronizada.

“Las puntuaciones no fueron las mejores. México tiene para más y en otras Copas del Mundo hemos tenido mas finalistas los resultados hablan por si mismos”, expresó.

Los saltos ornamentales son el deporte que más medallas olímpicas le ha dado a México, con un total de 14 preseas: un oro de Joaquín Capilla obtenida en la plataforma de 10 metros, en los Juegos de Melbourne 1956, siete platas y seis bronces.

Por: Katya López

