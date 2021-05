La temporada 2021 de la NFL estará conformada por 17 partidos

Este 12 de mayo se dio a conocer el calendario oficial para la temporada 2021 – 2022 de la NFL, misma que constará de 17 partidos, lo que representa un juego más en comparación de otros años. De acuerdo con la columna semanal de Peter King en NBC Sports, los partidos iniciarán el jueves 9 de septiembre con el kickoff en Tampa Bay.

A pesar de que no habrá una semana de descanso adicional, los jugadores sí contarán con el mismo esquema de partidos que se implementó durante los últimos años; por lo que los 17 juegos se distribuirán a lo largo de 18 semanas.

Foto: Twitter @NFL

Los partidos más esperados

En esta temporada los espectadores podrán ser testigos de algunos de los enfrentamientos más esperados, pues los Cowboys de Dallas jugarán en contra de los Patriots de New England. Otro de los partidos más polémicos será el de los Seahawks de Seattle frente a los Steelers de Pittsburgh. Se espera que la competencia entre estos equipos sea uno de los mayores éxitos televisivos de la temporada, pues la afición de cada uno representa gran parte de los fanáticos de la NFL.

Algunos de estos equipos también han liberado sus calendarios de entrenamiento, convivencia entre los jugadores y los entrenamientos a los que se someterán los jugadores que buscan llegar al Super Bowl LVI, uno de los eventos deportivos más grandes a nivel internacional.

Se espera que los playoffs ocurran después del 9 de enero. A pesar de estar programado para el 6 de febrero, el partido para decidir al equipo ganador se llevará a cabo en el SoFi Stadium de California el 13 de febrero de 2022.

Foto: Twitter @CBSLA

Continuará la rotación de calendario

La fórmula para definir el partido extra ha sido una de las situaciones más comentadas por la afición, por lo que se espera que se repitan las combinaciones empleadas en 2019: AFC Oeste vs NFC Norte, AFC Norte vs NFC Oeste, AFC Este vs NFC Este y AFC Sur vs NFC Sur.

Esto implicará que los equipos no se enfrentarán contra todos, sino que se implementará una rotación de calendario conformada por una fórmula que establece lo siguiente: 3 partidos de local y 3 partidos de visitante contra rivales de su división, dos partidos de local y dos de visitante ante equipos de otra conferencia, 2 partidos de local y 2 de visitante frente a equipos de la misma conferencia, 1 partido de local y otro de visitante contra un equipo de la división contraria en el mismo lugar de la tabla y un partido adicional.

Foto: Twitter @NFL

Así quedaron conformados los enfrentamientos:

Seahawks en Steelers

Rams en Ravens

Cardinals en Browns

49ers en Bengals

Packers en Chiefs

Bears en Raiders

Vikings en Chargers

Lions en Broncos

Washington en Bills

Giants en Dolphins

Cowboys en Patriots

Eagles en Jets

Saints en Titans

Bucs en Colts

Panthers en Texans

Falcons en Jaguars

