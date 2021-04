¡Prepárate! Esta es la fecha en que reabrirán los estadios de Tigres y Rayados

Lo que muchos regiomontanos estaban esperando, los estados de futbol local de Tigres y Rayados tendrán una reapertura con el 20 por ciento de aforo, lo confirmó esta tarde el Consejo Estatal de Salud.

Luego de 13 meses de permanecer cerrados para evitar el aumento de contagios de Covid-19 en la entidad, los estadios reabrirán a partir de este 10 de abril. Durante la rueda de prensa de actualización de casos Covid-19 en Nuevo León, el secretario de salud, el Dr. Manuel de la O Cavazos, declaró las condiciones para la apertura de los estadios.

“Hemos decidido abrir los estadios con un 20 por ciento de aforo, solo adultos y mayores de 12 años de edad, no niños menores de 12 años. Estará personal de salud supervisando las acciones. El cupo no deberá exceder el 20 por ciento del aforo, estarán deshabilitadas las butacas para no hacer grupos de más de dos personas, la venta de boletos será de manera electrónica"", dijo el funcionario.

Cabe señalar que en el estadio de los felinos se tiene un aforo máximo permitido de 8 mil 400 personas, mientras en el de Rayados la capacidad máxima permitida será de 10 mil 600; estos últimos tienen su primer encuentro bajo este esquema el próximo jueves 15 de abril, contra el Atlético Pantoja.

La reapertura comienza este sábado en el estadio del equipo de futbol Tigres, que se disputarán contra el equipo del América de Ciudad de México, en la decimocuarta jornada del Torneo Guard1anes Clausura 2021.

Por su parte, el equipo de Rayados, emitió en sus redes sociales un comunicado donde expresaron estar felices por volver a encontrarse con los aficionados del futbol de Monterrey, sin importar, el equipo al que le vayan.

“Todos queríamos volver a los estadios, deseamos vibrar contigo en las tribunas, pero e invitamos a no bajar la guardia y a seguir todas las medidas que te pediremos en ambos estadios, porque todas ellas van destinadas a cuidar tu salud y seguridad”, reza el comunicado.

Por otro lado, el Dr. Manuel de la O, indicó que los sanitarios y accesos de escaleras serán identificados en los sentidos que tendrán que ser utilizados para que haya un mayor control dentro de los inmuebles. Además, serán satinizadas todas las áreas de los estadios. Así como también, todos las personas que ingresen serán sujetos a la toma de temperatura y al uso de gel antibacterial.

En el caso de los alimentos y bebidas, deberán ser servidos en base desechable, y durante el evento que se realice, se deberá de comunicar el protocolo sanitario en las pantallas del recinto. Los aficionados deberán tomar sana distancia y deberán portar cubrebocas en todo momento.

No se permitirá acceso con mantas, trapos, instrumentos musicales, y no estarán permitidas las porras de los equipos, que en este caso son los Libres y Lokos de Tigres y La Adicción de los Rayados. En caso de anomalías se suspenderá el juego. Además, solo se podrá vender boletos de forma electrónica.

Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" manifestó que en caso de que no se sigan todas las normas antes mencionadas, se aplicarán sanciones económicas, a quien no siga los protocolos, que serán desde 80 mil pesos hasta un millón y medio de pesos.

“Si no se cumplen, no habrá un segundo juego. Eso es muy claro. Meter 10 mil personas al estadio universitario hoy, es demasiada gente. Y es responsabilidad de los clubes cuidar que el protocolo se cumpla. Lo mismo en una cantina o un bar, el responsable es el dueño”, argumentó el gobernador durante la misma presentación.

AV