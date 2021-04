Enrique Cruz ganó la sexta etapa del Ranking Profesional de Golf

Con la participación de 49 jugadores profesionales, se realizó la sexta etapa del Ranking Profesional de Golf (RPG), que tuvo como sede el Club La Loma, en San Luis Potosí, el ganador resultó Enrique Cruz, profesional del Club San Gil, de Querétaro, con números rojos en su tarjeta, con 69 golpes, 3 bajo par de campo.

Hay que resaltar que en esta etapa se jugó de manera alterna un Pro Am que reunió a 85 jugadores amateurs. Los ganadores resultaron Diego Córdova y Víctor Ocaña del Campestre de León y de La Loma, respectivamente, con 60 golpes. En segundo lugar empataron Billy Carreto y Gildo Gutierrez de La Loma y Campestre de San Luis, respectivamente y Enrique Cruz y Juan Pablo Layseca de San Gil, con 63 golpes.

Cruz relegó al segundo sitio a Diego Córdova, del Campestre de León, quien metió presión a Cruz, pero no la suficiente para arrebatarle la gloria. En la tercera posición se colocó el profesional del Club San Carlos, del Estado de México, Marco Pilar, quien se quedó a dos golpes de la cima del tablero.

Enrique fue protagonista por segunda ocasión en la temporada, de un desempate, hace unas semanas perdió ante Paul Espinosa, sin embargo, el golf le dio la revancha y en La Loma, se impuso a Diego Córdova, en el primer hoyo de desempate, en el 18 del espectacular campo. Cruz se impuso como lo hacen los campeones… con birdie.

Uno de los principales objetivos del RPG es apoyar el crecimiento profesional de los profesionales e instructores de club para que a través de experiencias competitivas fortalezcan su enseñanza a los infantiles y juveniles de su club.

“No me metí en errores graves durante la ronda, aproveché las oportunidades que me dio el campo, por cierto, La Loma está en excelentes condiciones, este es uno de los mejores campos de México y es un privilegio jugar aquí”, dijo Cruz, flamante ganador y ahora líder del Ranking. Este título me motiva y me compromete a seguir al frente, el RPG es una gran oportunidad de jugar a nivel competitivo, de mantenerte en ritmo y cuando te va bien, ser más valorado por tus alumnos”, comentó Cruz.