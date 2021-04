En Cruz Azul no se regala nada, afirma Juan Escobar

El defensa paraguayo de Cruz Azul, Juan Escobar, afirmó que en el equipo no piensan regalar nada y que buscarán quedarse con el liderato del Guard1anes 2021 en los dos encuentros que le restan al club en el torneo regular.

La Máquina enfrentará este fin de semana a Atlético de San Luis y cerrará la competencia ante Xolos de Tijuana, ambos duelos en casa.

El conjunto cementero sigue con dos puntos de ventaja sobre América, tras el empate entre ambos en la Jornada 15. Y según el zaguero sudamericano, el equipo está fuerte a pesar de haber cortado la racha de victorias consecutivas ante el cuadro de las Águilas:

“Para nosotros es fundamental terminar con dos victorias el torneo, seguir hasta arriba. Eso nos va a ayudar a llegar de la mejor forma a la liguilla, para luego pelear por el objetivo final que todos queremos y soñamos”, afirmó Escobar.

El jugador cree que el equipo va a solventar con éxito el pesado calendario que se les viene encima, que entre otras cosas, incluye enfrentamientos ante el Toronto FC en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf:

“Eso es algo que el Profe (Juan Reynoso) tendrá que decidir. Pero yo veo que al que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera. Es algo que desde un principio lo hablamos. Hay mucha hambre de ganar y de participar en la cancha entre los compañeros”.

A Escobar no le importan los cuestionamientos que rodean al club: “Siempre va a haber críticas, si juegas bien, pero no ganas, y si obtienes los resultados, pero juegas mal, sabemos que es así. Yo en lo particular veo al equipo de manera positiva, unida y trabajando semana a semana para ganar. Y así seguiremos”.

Por Oscar Zamora

